Alles, was Sie über diese Rasse wissen müssen



Fledermausähnliche Ohren, grosse Augen und eine zierliche Statur machen die Devon Rex zu einem süssen Stubentiger. Dennoch sollte man diese kleine bis mittelgrosse Katze nicht nur als hübsches Tier abtun. Sie ist sehr intelligent, kann neue Tricks lernen und beschäftigt sich gerne mit interaktivem Spielzeug oder Rätseln.

Wenn die Devon Rex gerade nicht ihre Gehirnzellen auf Hochtouren laufen lässt, hält sie sich am liebsten stets in der Nähe ihrer Menschen auf, am besten auf deren Schulter sitzend (ja, richtig gelesen), damit sie das Geschehen hautnah mitverfolgen kann. Diese Katze ist weniger eine Schosskatze als vielmehr eine regelrechte Schmusekatze, was einige als etwas zu anhänglich empfinden könnten. Wir finden das jedoch einfach nur bezaubernd. Kurz gesagt: Die Devon Rex kommt nicht gut damit zurecht, wenn sie über längere Zeit allein gelassen wird.

Mit viel Energie, aber nicht so viel, dass sie einen völlig erschöpft, ist die Devon Rex ein grossartiger Spielkamerad für kleine Kinder und andere Haustiere, die verantwortungsvoll erzogen wurden. Sie zwitschert vor Vergnügen und wedelt mit dem Schwanz, wenn sie besonders viel Spass hat!

Diese Rasse fühlt sich auf dem Land ebenso wohl wie in der Stadt. Aufgrund ihres feinen Fells ist die Devon Rex jedoch sehr kälteempfindlich, sodass sie einen (oder zwei) Katzenpullis benötigt, wenn sie im Herbst und Winter Freigang hat.

Die Devon Rex ist eine entspannte, anhängliche und ausgeglichene Rasse mit einer guten Gesundheit. Sie wird Sie während ihres langen Lebens mit all der Zuwendung überschütten, die Sie brauchen – und noch einiges mehr.