Kommen wir zur Devon Rex
«Ich und mein Schatten» ist eine treffende Beschreibung des Lebens mit einer Devon Rex. Diese britische Rasse ist sehr anhänglich und liebevoll zu ihren Menschen. Die Devon Rex ist noch relativ neu, da sie erst Mitte des 20. Jahrhunderts in Erscheinung getreten ist. Mit ihrem verspielten Temperament und ihrer lebhaften Art macht sie die verlorene Zeit jedoch mehr als wett. Diese Katze ist die perfekte Wahl für eng verbundene Familien, die sich eine Katze anschaffen möchten.
Offizieller Name: Devon Rex
Herkunft: Grossbritannien (England)
Tendenz zum Haaren1 out of 5
Energielevel*3 out of 5
Verträglichkeit mit anderen Haustieren3 out of 5
Warmes Wetter?4 out of 5
Familienhund?*5 out of 5
|Männlich
|Weiblich
|Größe
|Größe
|30 - 31 cm
|30 - 31 cm
|Gewicht
|Gewicht
|3 - 5 kg
|3 - 5 kg
|Lebensabschnitt
|Heranwachsendes Kätzchen
|Ausgewachsen
|4 bis 12 Monate
|1 bis 7 Jahre
|Ausgewachsen
|Senior
|7 bis 12 Jahre
|Ab 12 Jahren
Lernen Sie die Devon Rex kennen
Alles, was Sie über diese Rasse wissen müssen
Fledermausähnliche Ohren, grosse Augen und eine zierliche Statur machen die Devon Rex zu einem süssen Stubentiger. Dennoch sollte man diese kleine bis mittelgrosse Katze nicht nur als hübsches Tier abtun. Sie ist sehr intelligent, kann neue Tricks lernen und beschäftigt sich gerne mit interaktivem Spielzeug oder Rätseln.
Wenn die Devon Rex gerade nicht ihre Gehirnzellen auf Hochtouren laufen lässt, hält sie sich am liebsten stets in der Nähe ihrer Menschen auf, am besten auf deren Schulter sitzend (ja, richtig gelesen), damit sie das Geschehen hautnah mitverfolgen kann. Diese Katze ist weniger eine Schosskatze als vielmehr eine regelrechte Schmusekatze, was einige als etwas zu anhänglich empfinden könnten. Wir finden das jedoch einfach nur bezaubernd. Kurz gesagt: Die Devon Rex kommt nicht gut damit zurecht, wenn sie über längere Zeit allein gelassen wird.
Mit viel Energie, aber nicht so viel, dass sie einen völlig erschöpft, ist die Devon Rex ein grossartiger Spielkamerad für kleine Kinder und andere Haustiere, die verantwortungsvoll erzogen wurden. Sie zwitschert vor Vergnügen und wedelt mit dem Schwanz, wenn sie besonders viel Spass hat!
Diese Rasse fühlt sich auf dem Land ebenso wohl wie in der Stadt. Aufgrund ihres feinen Fells ist die Devon Rex jedoch sehr kälteempfindlich, sodass sie einen (oder zwei) Katzenpullis benötigt, wenn sie im Herbst und Winter Freigang hat.
Die Devon Rex ist eine entspannte, anhängliche und ausgeglichene Rasse mit einer guten Gesundheit. Sie wird Sie während ihres langen Lebens mit all der Zuwendung überschütten, die Sie brauchen – und noch einiges mehr.
2 Fakten über die Devon Rex
1. Curly Sue
Eines der auffälligsten Merkmale der Devon Rex ist ihr gekräuseltes Fell. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass auch ihre Schnurrhaare und Augenbrauen gekräuselt sind. Diese charmante Eigenschaft erfordert keine besondere Pflege und ist das Ergebnis der gleichen genetischen Mutation, die ihr Fell gekräuselt macht. Nur eine weitere (gekräuselte) Ergänzung, die diese Katze so einzigartig macht!
2. Ein unersättlicher Appetit
Trotz ihrer schlanken Statur wird die Devon Rex immer versuchen, überall und jederzeit mehr Futter zu finden. Mitunter versucht sie sogar, am Esstisch Platz zu nehmen und erwartet einen Teller mit Menschenessen – doch das sollte schnellstens unterbunden werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Devon Rex nicht übergewichtig wird, damit sie schlank bleibt und ihre muskulöse Körperform behält. Vor allem dann, wenn Ihre Katze sterilisiert/kastriert ist, was für alle Hauskatzen empfohlen wird.
Geschichte der Rasse
Es ist allgemein akzeptiert, dass die Devon Rex ein glücklicher Zufall der Katzenzucht ist. In der idyllischen Landschaft von Devonshire tauchte die Rasse in den 1960er Jahren zum ersten Mal auf, als sich ein Kätzchen mit gekräuseltem Fell vom Rest des Wurfes abhob. In Anspielung auf ihr charakteristisches gekräuseltes Fell wurde sie Kirlee genannt, wobei zunächst angenommen wurde, dass sie zur Rasse der Cornish Rex gehört. Als Ergebnis mehrerer formeller Zuchtversuche wurde jedoch bestätigt, dass es sich bei der Devon Rex um eine einzigartige Katzenrasse handelt.
Bereits 1968 wurde die Rasse in den USA eingeführt und 1979 offiziell von der Cat Fancier's Association anerkannt. Von so bescheidenen Anfängen nach Hollywood? Gerüchten zufolge liess sich Steven Spielberg bei der Erschaffung bekannter Figuren wie Yoda und E.T. von der Devon Rex inspirieren.
Heute ist die Devon Rex immer noch eine seltene Erscheinung, vor allem ausserhalb Grossbritanniens, doch ist sie eine aussergewöhnlich auffällige Rasse.
Von Kopf bis Rute
Körperliche Eigenschaften der Devon Rex
1.Augen
2.Fell
3.Körper
4.Ohren
5.Rute
Worauf du achten solltest
Von spezifischen Rassemerkmalen bis zu einem allgemeinen Gesundheitsüberblick, hier sind einige interessante Fakten über Ihre Devon Rex
Kahle Stelle
Im Vergleich zu den meisten anderen Katzen hat die Devon Rex ein feineres Fell, sodass sie sehr kälteempfindlich ist. Einige Devon Rex-Katzen haben jedoch weniger Fell, was auf ein rezessives Gen zurückzuführen ist. Bislang gibt es keine medizinische Behandlung für diese Erkrankung, wenden Sie sich aber an Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt, um mit ihm über die Körpertemperatur Ihrer Devon Rex zu sprechen, die möglicherweise durch das Futter reguliert werden muss.
Probleme mit der Kniescheibe
Die Devon Rex ist eine von mehreren Rassen, die zu einer Patellaluxation neigen, bei der das Kniegelenk gelegentlich aus ihrem Gleitlager springt. Das Gehen, Laufen und Springen kann für Ihre Devon Rex somit schmerzhaft sein, was bei einer so aktiven Rasse sehr schade ist. Sollten Sie feststellen, dass Ihre Devon Rex zu humpeln beginnt, vereinbaren Sie umgehend einen Termin bei Ihrer Tierärztin/Ihrem Tierarzt. Anhand einer Röntgenaufnahme wird die am besten geeignete Behandlung bestimmt – die gute Nachricht ist, dass es mehrere Therapiemöglichkeiten gibt.
Gesunde Ernährung, gesündere Katze
Massgeschneidertes gesundes Futter spielt eine grundlegende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und Schönheit einer Katze. Das Futter liefert Energie zur Unterstützung der Vitalfunktionen, weshalb ein Alleinfuttermittel für Katzen ein ausgewogenes Verhältnis an Nährstoffen enthalten sollte. Diese Art von Futter bietet eine ausgewogene Ernährung, die weder mangelhaft noch übermässig ist, was beides negative Auswirkungen auf die Gesundheit Ihrer Katze haben kann. Sauberes, frisches Wasser sollte jederzeit zur Verfügung stehen, um einen regelmässigen Harnabgang zu gewährleisten. Zudem fressen Katzen von Natur aus kleine Portionen – zwischen 7 und 20 Mal pro Tag (im Durchschnitt 16 Mal). Wenn Sie ihnen einmal am Tag die empfohlene Tagesration an Futter geben, kann die Katze ihren Verbrauch selbst regulieren. Paradoxerweise nimmt sie bei nur einer oder zwei Portionen pro Tag mehr zu als eine Katze, die nach Bedarf frisst.
Die folgenden Empfehlungen gelten für gesunde Tiere. Wenn Ihre Katze gesundheitliche Probleme hat, konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt, der Ihnen eine ausschließlich veterinärmedizinische Diät verschreiben wird.
Bei der Auswahl von Futter für Devon Rex gibt es verschiedene Faktoren zu berücksichtigen: ihr Alter; individuelle Empfindlichkeiten; ihren Lebensstil, der ihr Aktivitätsniveau erheblich beeinflusst; und ihr physiologischer Status, wie z. B. eine Sterilisation, ein potenzieller Faktor für die Gewichtszunahme. Ist die Katze Freigänger, spielen auch die wechselnden Jahreszeiten eine Rolle, vor allem wenn es um den zweimal im Jahr stattfindenden Fellwechsel geht.
Alter
Das Alter ist ein Faktor für den Energiebedarf einer Katze, vor allem in den ersten und letzten Lebensjahren. Ein 8–Wochen altes Kätzchen verbraucht drei- bis viermal mehr Energie pro Kilo als eine ausgewachsene Katze. Mit zunehmendem Alter nimmt der Appetit der Katze aufgrund von Zahnempfindlichkeiten oder einer verminderten Wahrnehmung von Gerüchen und Geschmacksrichtungen ab.
Wachstumsphase
Die Wachstumsphase ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Kätzchens. Es ist eine Zeit grosser Veränderungen, Entdeckungen und neuer Begegnungen. Der Bedarf eines Kätzchens an Energie, Proteinen, Mineralien und Vitaminen ist viel höher als der einer ausgewachsenen Katze. Sie benötigen Energie und Nährstoffe, um ihren Körper zu erhalten, aber auch zu wachsen und aufzubauen. Das Wachstum eines Kätzchens verläuft in zwei Phasen:
Aufbau – Von der Geburt bis vier Monate
Die Entwöhnungsphase ist der Übergang eines Kätzchens von flüssiger Nahrung – oder Muttermilch – zu fester Nahrung. Dieser Zeitraum entspricht naturgemäss dem Zeitpunkt des Wachstums der Milchzähne im Alter von 3 bis 6 Wochen. In dieser Phase sind die Kätzchen noch nicht in der Lage, zu kauen, so dass eine weiche Mahlzeit (rehydriertes Trockenfutter oder ein angepasstes Nassfutter) den Wechsel von flüssiger zu fester Nahrung erleichtert. Zwischen 4 und 12 Wochen nach der Geburt nimmt die natürliche Immunität, die ein Kätzchen durch das Kolostrum (die Erstmilch) der Mutter erhält, ab, während sich das Immunsystem des Kätzchens langsam entwickelt. Diese kritische Zeit, die so genannte Immunitätslücke, erfordert einen Komplex von Antioxidantien, inklusive Vitamin E, zur Unterstützung ihrer natürlichen Abwehrkräfte. Kätzchen machen eine intensive und besonders heikle Wachstumsphase durch, in der sie anfällig für Verdauungsstörungen sind. Ihre Ernährung sollte zu diesem Zeitpunkt nicht nur energiereich sein, um ihren essenziellen Wachstumsbedarf zu decken, sondern auch hochverdauliches Protein enthalten, das ihr noch heranreifendes Verdauungssystem unterstützt. Präbiotika wie Fructo-Oligosaccharide können zudem die Gesundheit der Verdauung unterstützen, indem sie die Darmflora ins Gleichgewicht bringen. Das Ergebnis? Rundum optimale Kotqualität. Das Futter von Kätzchen sollte Omega-3-Fettsäuren – EPA und DHA – zur Unterstützung der richtigen neurozerebralen Entwicklung enthalten.
Konsolidierung und Harmonisierung – Von vier bis 12 Monaten
Ab dem vierten Monat verlangsamt sich das Wachstum eines Kätzchens, daher wird ein fettärmeres Futter empfohlen. Besonders wichtig ist dies nach der Sterilisation/Kastration einer Katze. Zwischen dem 4. und 7. Monat fallen die Milchzähne eines Kätzchens aus und werden durch bleibende Zähne ersetzt. Sobald die bleibenden Zähne vorhanden sind, muss ein Kätzchen Trockenfutter fressen, dessen Kroketten gross genug sind, um zum Kauen anzuregen. Bis zum Alter von 12 Monaten entwickelt sich das Immunsystem von Devon Rex-Kätzchen immer noch allmählich weiter. Ein Komplex aus Antioxidantien, inklusive Vitamin E, kann zur Unterstützung ihrer natürlichen Abwehrkräfte in dieser Zeit der grossen Veränderungen, Entdeckungen und neuen Begegnungen beitragen. Das Verdauungssystem reift fortschreitend, wobei die Verdauungsfähigkeiten im Alter von zwölf Monaten voll ausgereift sind. Eine Katze ist dann in der Lage, Futter für ausgewachsene Katzen zu fressen.
Was die Ernährung betrifft, gelten für erwachsene Devon Rex folgende Ziele:
Trägt zur Aufrechterhaltung eines idealen Körpergewichts durch die Verwendung hochverdaulicher Zutaten bei und hält den Fettgehalt auf einem vernünftigen Niveau*, insbesondere für sterilisierte/kastrierte Katzen, Wohnungskatzen und Freigänger. Unterstützung einer optimalen Verdauung und gesunden Darmflora durch die Verwendung hochverdaulicher Proteine und Präbiotika. Erhaltung der Gesundheit und Schönheit von Haut und Fell durch den Zusatz essentieller Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA, essentieller Aminosäuren und B-Vitamine. Aufrechterhaltung eines gesunden Harntrakts. Zugabe von Ballaststoffen, um die Ausscheidung von bei der Fellpflege aufgenommenen Haaren dank ausgewählter Ballaststoffe anzuregen und so die Bildung von Haarballen zu verringern. Unterstützung der täglichen Mundpflege und Hygiene.
Einige Katzen können wählerische Fresser sein, daher ist die Schmackhaftigkeit des Futters entscheidend. Exklusive Rezepturen und Geschmacksrichtungen, die Grösse des Futters, eine besondere Textur oder eine Kombination verschiedener Formen oder Texturen – sowohl beim Trocken- als auch beim Nassfutter – regen den Appetit an.
*Die Anpassung der Energiemenge der Lebensmittel an den Energiebedarf der Katze regt sie dazu an, ihren eigenen Verbrauch zu regulieren. Katzen haben normalerweise grössere Schwierigkeiten, ihren Appetit zu zügeln, wenn das Trockenfutter sehr reich an Fett ist.
Ab einem Alter von sieben Jahren zeigen sich bei Devon Rex die ersten Anzeichen des Alterns. Ein mit Antioxidantien angereichertes Futter trägt dazu bei, ihre Vitalität zu erhalten, und ein angemessener Phosphorgehalt unterstützt die Nierenfunktion.
Freigängerkatzen verbrauchen mehr Energie als Wohnungskatzen. Daher wird ein energiedichteres Futter empfohlen. Die Erhöhung des Volumens von Futter mit geringer Energiedichte, z. B. von Futter für Wohnungskatzen, ist keine Lösung für das Füttern von Freigängerkatzen, da dies zu einer Verschlechterung der Verdauungsleistung führen kann. Nährstoffe, die speziell die Gesundheit der Gelenke unterstützen, können einer sehr aktiven Freigängerkatze zugute kommen. Ausgewählte Nährstoffe und Antioxidantien können die Hautbarriere stärken, damit Freigängerkatzen besser zurechtkommen. Allein durch den Aufenthalt im Freien besteht die Gefahr, dass sie sich eine kleine Wunde zuziehen oder schädlichen Organismen wie externen Parasiten ausgesetzt sind.
Das Älterwerden geht auch mit einer veränderten Verdauungsfähigkeit einher. Eine ältere Katze – über 12 Jahre – kann mitunter auch Schwierigkeiten bei der Nährstoffaufnahme haben. Zur Erhaltung des Gewichts der alternden Katze und zur Vorbeugung von Mangelerscheinungen empfiehlt sich die Gabe eines sehr gut verdaulichen Futters mit vielen wichtigen Nährstoffen.
Mit zunehmendem Alter leiden Katzen vermehrt unter Zahnproblemen, und bei manchen älteren Katzen kann auch der Geschmacks- und Geruchssinn nachlassen, was zu einer verminderten Futteraufnahme führen kann. Um sicherzustellen, dass sie weiterhin genug fressen, müssen Form, Grösse und Härte – d. h. Textur – ihrer Kroketten an ihren jetzt möglicherweise schwächeren Kiefer angepasst werden.
Beachten Sie, dass das optimale Energieniveau für jede Katze immer noch von ihrem Lebensstil abhängt, auch bei älteren Katzen. Eine ältere Katze, die weiterhin regelmässig Freigang hat, profitiert von einem Futter mit einem etwas höheren Fettgehalt. Andererseits verringert das Alter nicht das Risiko von Fettleibigkeit bei einer Wohnungskatze. Die Kalorienzufuhr sollte weiterhin genau überwacht werden. Optimal ist dann ein Futter mit moderatem Fettgehalt.
Lebensstil
Die Energiedichte des Futters sollte bei Wohnungs- und Freigängerkatzen unterschiedlich sein. Der Freigang verändert sowohl den Nährstoff- als auch den Energiebedarf einer Katze, wobei letzterer je nach der Zeit, die sie draussen verbringt, ihrem Revier und dem Grad der klimatischen Veränderungen im Laufe des Jahres steigt (viele Freigängerkatzen werden im Winter zu Hauskatzen). Während eine 4 kg schwere Katze etwa 300 kcal/Tag benötigt, wenn sie sich im Freien aufhält, verbraucht dieselbe Katze im Haus nicht mehr als 200 kcal/Tag – ein ganzes Drittel weniger. Zudem kann eine Katze, die viel sitzt und so häufig wie gewünscht fett- und energiereiches Futter bekommt, ihren Verbrauch weniger gut regulieren.
Gesunde Ernährung für Wohnungskatzen
Da ein Indoor-Lebensstil oft weniger Bewegung bedeutet (eine Wohnungskatze verbraucht ein Drittel weniger Energie als eine Freigängerkatze), kann ein angepasster Kaloriengehalt, der diesen geringeren Energiebedarf deckt, und eine Ernährung mit L-Carnitin zur Förderung des Fettstoffwechsels zum Erhalt des Idealgewichts beitragen. Vermeiden Sie es, ihnen menschliche Nahrung oder fetthaltige Snacks zu geben; Belohnen Sie sie stattdessen mit Trockenfutter, das aus ihren täglichen Mahlzeiten entfernt wird, und befolgen Sie strikt die Fütterungsrichtlinien, die auf der Packung stehen, um eine Gewichtszunahme zu verhindern. Hauskatzen verbringen mehr Zeit mit ihrer Fellpflege. Ausgewählte Ballaststoffe, z. B. Flohsamen, können zur besseren Ausscheidung der aufgenommenen Haare beitragen, sodass Haarballen reduziert werden. Für Devon Rex, die hauptsächlich im Haus leben, hilft das Fressen von hochverdaulichen Proteinen, sowohl die Menge an Kot als auch seinen Geruch zu reduzieren.
Gesunde Ernährung für Freigängerkatzen
Pflege für die Devon Rex
Fellpflege, Erziehung und Trainingstipps
Die Devon Rex stellt keine besonderen Ansprüche an die Fellpflege. Vermeiden Sie das Bürsten, da dies ihr empfindliches Fell beschädigen würde. Streicheln Sie Ihre Devon Rex stattdessen sanft, um die natürlichen Fette gleichmässig im Fell zu verteilen. Ihre Zähne müssen täglich geputzt werden, aber falls das schwierig ist, empfiehlt sich eine regelmässige Zahnpflege beim der Tierärztin/ beim Tierarzt (Zahnsteinentfernung und Polieren) sowie die Verwendung von speziellem Futter zur Zahnpflege. Achte darauf, ihre Ohren wöchentlich zu reinigen – die Rex-Rassen neigen eher zur Bildung von Ohrenschmalz.
Als Beschäftigung genügt ein Training der Gehirnzellen und schon haben Sie eine rundum zufriedene Devon Rex. Vor allem, wenn Sie mit ihr spielen, da diese Rasse dazu neigt, eine enge Bindung zu ihren Menschen aufzubauen! Wenden Sie dieselbe Logik auch beim Training Ihrer Devon Rex an – machen Sie daraus ein Spiel und setzen Sie reichlich positive Verstärkung ein, um eine gut erzogene Katze zu erhalten.
7/7
Alles über die Devon Rex
Verstehen sich Devon Rex-Katzen mit Hunden?
Ja, die Devon Rex ist eine gesellige Rasse, die sich in der Regel gut mit anderen Katzen und Hunden versteht. Eine frühzeitige Sozialisierung hilft Ihrer Devon Rex, sich in der Gegenwart anderer Tiere wohl zu fühlen, und die Erziehung sorgt dafür, dass sich jedes Haustier im Haushalt respektvoll verhält. Kaninchen und Nagetiere sind jedoch aufgrund des Beutetriebs der Devon Rex keine gute Wahl – die Versuchung ist selbst für die wohlerzogenste Katze einfach zu gross!
Hat die Devon Rex eine hohe Lebenserwartung?
Diese Rasse gilt im Allgemeinen als sehr gesund und hat eine durchschnittliche Lebenserwartung von 10 bis 15 Jahren. Bei einer derart robusten Gesundheit reichen jährliche Kontrolluntersuchungen bei einer Tierärztin/einem Tierarzt aus, damit alles in bester Ordnung ist. So können Sie sich darauf konzentrieren, viele schöne Erinnerungen mit Ihrer Devon Rex zu sammeln.
Vorgeschlagene Rassen
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Quellen
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/;
- Royal Canin Katzenenzyklopädie. Ausgabe 2010 und 2020
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Buch über Royal Canin BHN Produkte
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