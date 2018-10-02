So führen Sie Ihr Kätzchen an seine neue Familie heran

Der erste Kontakt Ihres Kätzchens mit seiner neuen Familie stellt einen sehr wichtigen Moment dar. Diese Situation kann beeinflussen, wie schnell und gut sich ein Kitten im neuen Zuhause einlebt. Alles wichtige Zubehör sollte für seine Ankunft vorbereitet sein und bereit stehen. Der Kontakt sollte schrittweise und langsam erfolgen.

Ein Kätzchen wird in einer neuen Umgebung natürliche Verhaltensmuster zeigen und sich beispielsweise zurückziehen und verstecken. Dieses natürliche Verhalten sollte verstanden und akzeptiert werden, damit Ihr Kätzchen sich bei Ihnen wohlfühlt.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Ihr Kätzchen an seine neue Familie heranzuführen?

An Wochenenden herrscht im Allgemeinen weniger Trubel als im Rest der Woche, sodass Ihr Kätzchen auf eine ruhigere Umgebung trifft. Es sollte jedoch bedacht werden, dass Ihr Kätzchen gerade in eine ihm unbekannte Umgebung gebracht wurde und das Kennenlernen neuer Menschen eine beängstigende Situation für das Kätzchen darstellen kann. Um das Risiko von Stress zu reduzieren, sollten Sie:

das Kätzchen seinen neuen Familienmitgliedern einzeln vorstellen,

sich und die anderen mit der euphorischen Begeisterung zurückhalten,

daran denken, beim Umgang mit Ihrem Kätzchen behutsam vorzugehen,

es vermeiden, Ihr Kätzchen von einer Person zur nächsten zu reichen, damit es nicht überfordert wird,

es dem Kätzchen stattdessen ermöglichen, zu Ihnen zu kommen, wenn es sich danach fühlt,

daran denken, mit leiser und ruhiger Stimme zu sprechen, um es nicht zu erschrecken,

dem Kätzchen zwischen dem Kennenlernen der einzelnen Familienmitglieder viel Zeit zum Entspannen oder Schlafen lassen.

Wächst Ihr Kätzchen in einer übermäßig lauten oder aufgeregten Umgebung auf, kann aus ihm im Erwachsenenalter eine ängstliche und schüchterne Katze werden.

Ihrer Familie beibringen, wie man mit einem Kätzchen umgeht

Sobald Sie sich mit dem neuen Kätzchen vertraut gemacht haben, sollten alle Familienmitglieder gewisse Grundregeln lernen. Dazu zählt, vorsichtig mit ihm umzugehen und plötzliche, möglicherweise beängstigende Bewegungen zu vermeiden.

Der beste Weg im Umgang mit einem Kätzchen ist: