INSTINCTIVE 7+ in Sauce

PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN© INSTINCTIVE 7+ in Soße ist für Katzen ab dem 7. Lebensjahr geeignet und wurde speziell für die Bedürfnisse Ihrer erwachsenen Katze entwickelt. Mit zunehmendem Alter Ihrer Katze nimmt ihre Aktivität ab. ROYAL CANIN© INSTINCTIVE 7+ in Soße enthält einen Antioxidanzienkomplex, der dazu beitragen kann, die Vitalität Ihrer Katze zu unterstützen. Dank des Einsatzes von hochwertigen Nährstoffen liefert diese Rezeptur einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Vitalität. Außerdem kann bestimmtes Futter, das der Katze vorher schmeckte, ihr unter Umständen nicht mehr zusagen. Deshalb ist ROYAL CANIN© INSTINCTIVE 7+ in Soße speziell auf das optimale Makro-Nährstoffprofil abgestimmt, das von erwachsenen Katzen instinktiv bevorzugt wird. Zusätzlich enthält ROYAL CANIN© INSTINCTIVE 7+ in Soße einen angepassten Phosphorgehalt.

