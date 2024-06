Die Geschichte der Französischen Bulldogge ist lang und faszinierend. Es wird angenommen, dass die Rasse von Hunden abstammt, die von den Molossern, einem antiken griechischen Stamm, eingesetzt wurden, und schliesslich den Weg nach England fand. Aus dem Molosser-Hund sollen sich dann der English Mastiff und dessen Unterrasse, der Bullenbeisser, entwickelt haben. Nachdem die Rasse ursprünglich für den Bullbaiting-Sport verwendet wurde, wurde sie zu einem Begleithund, nachdem der Sport 1835 zu Recht verboten wurde.

Terrier, die in England weit verbreitet waren, wurden dann mit dem Vorfahren der Französischen Bulldogge gekreuzt, um eine Miniversion oder eine Toy-Bulldogge zu erreichen, die weiterhin als Rattenfänger und Wachhund eingesetzt werden konnte. Die frühe Französische Bulldogge war in der zentralenglischen Region Nottingham sehr beliebt, insbesondere in der Spitzenfertigung, wo sie wegen ihrer Fähigkeit, Nagetiere zu jagen, geschätzt wurde.

In den 1860er Jahren wurde diese neue Art der Französischen Bulldogge auf Hundeausstellungen gezeigt und wurde sehr beliebt. Als sich die Spitzenfertigung nach einem Rückgang der Popularität in England nach Frankreich verlagerte, zogen die Spitzenklöppler in die Normandie und nahmen ihre Hunde mit.

Die Französische Bulldogge wurde in der Nation schnell bekannt und entwickelte sich allmählich zu der Rasse, die wir heute kennen. Der Hund war sehr modisch und vor allem bei Königen und dem Adel beliebt. Er wurde in Paris unglaublich gefeiert und war fester Bestandteil der dortigen Cafészene. Die berühmten französischen Künstler Toulouse-Lautrec und Degas stellten Französische Bulldoggen oft in ihren Gemälden dar.

Die Rasse erlangte im 20. Jahrhundert in Amerika die gleiche Popularität. Sie wurde 1898 vom American Kennel Club und 1905 vom Kennel Club in England anerkannt.