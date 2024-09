MEDIUM AGEING Stückchen in Sauce

PRODUKTDETAILS

Wenn Ihr Hund ins Seniorenalter kommt, braucht er eine seiner Größe angepasste Ernährung, sodass er gesund altern und sich in seinen späteren Jahren bester Gesundheit erfreuen kann. ROYAL CANIN® MEDIUM AGEING Stückchen in Soße ist eine nährstoffreiche und ausgewogene Feuchtnahrung, die den spezifischen Bedürfnissen ihres mittelgroßen, ausgewachsenen Hundes gerecht wird und ihn unterstützt. Diese Nahrung eignet sich für 11 bis 25 kg schwere, mittelgroße Hunde ab 7 Jahren. Ältere Hunde brauchen regelmäßige Bewegung, damit ihre Muskulatur erhalten bleibt. Diese Nahrung mit spezifischen, hochwertigen Proteinen hilft, die Muskelmasse Ihres älteren Hundes zu erhalten. Die Lebensweise Ihres älteren Hundes kann dazu führen, dass er mit Umweltelementen in Kontakt kommt, die seine körpereigenen Abwehrkräfte schwächen. Diese Rezeptur enthält Präbiotika und eine Kombination aus Vitaminen, darunter Vitamin C und E, die seine natürlichen Abwehrkräfte stärken. Die speziell konzipierte Rezeptur ist mit essenziellen Vitaminen und Nährstoffen wie EPA und DHA angereichert, die die Vitalität Ihres Hundes fördern, sodass er sein Seniorendasein bei guter Gesundheit genießen kann. Egal, welcher Rasse Ihr Hund angehört, sein Fell ist die Krönung seiner Erscheinung. Diese mit einer Nährstoffmischung angereicherte Feuchtnahrung unterstützt den Erhalt einer gesunden Haut und eines glänzenden Fells. ROYAL CANIN® MEDIIUM AGEING Stückchen in Soße gibt es auch als Kroketten: ROYAL CANIN® MEDIUM AGEING 10+ Die Wahrnehmungsfähigkeit Ihres Hundes nimmt mit zunehmendem Alter ab. Die Mischfütterung aus Feucht- und Trockennahrung macht die Mahlzeiten schmackhafter. Kroketten haben einen Zahnputzeffekt und fördern so die Zahngesundheit, während die Feuchtnahrung dank ihres Feuchtigkeitsgehalts dafür sorgt, dass Ihr Hund genügend Flüssigkeit aufnimmt. So bleibt sein Harnsystem gesund. Um die hohe Qualität unserer Nahrungen zu garantieren, durchlaufen alle Produkte von ROYAL CANIN® eine umfangreiche Qualitätskontrolle. Sie werden unter Schutzatmosphäre verpackt, damit Frische und Nährstoffqualität länger erhalten bleiben. Unser wissenschaftliches Team erstellt Rezepturen, die die besonderen Nährstoffbedürfnisse Ihres älteren Hundes abdecken. Dafür verwenden wir hochwertige Nährstoffe und achten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit.

