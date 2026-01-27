Qu’est-ce que la cystite idiopathique chez le chat ?
Apprendre à reconnaître les symptômes de la cystite chez les chats est la première étape pour aider votre animal. Dans cet article, vous découvrirez quels peuvent être ces symptômes. Vous en apprendrez également davantage sur le rôle du stress et d’autres facteurs dans l’apparition des troubles. Enfin, nous aborderons les différents aspects du traitement de la CIF chez le chat. Si vous remarquez des changements dans les habitudes urinaires de votre chat, contactez immédiatement votre vétérinaire.
Quelles sont les causes de la cystite chez les chats ?
Outre la CIF, la cystite chez le chat peut aussi être causée par des bactéries, une malformation congénitale, une tumeur ou par la présence de cristaux ou de calculs urinaires (urolithiase). Ces autres causes doivent être exclues avant que le vétérinaire puisse diagnostiquer une CIF chez votre chat.
Votre chat présente-t-il des symptômes pouvant évoquer une cystite ? Dans ce cas, votre vétérinaire vous posera de nombreuses questions, examinera votre chat et réalisera une analyse d’urine. Des analyses de sang, une échographie et/ou une radiographie peuvent également être nécessaires pour rechercher toutes les causes possibles de cystite. Si aucune cause précise n’est identifiée lors de ces examens, le vétérinaire pourra alors conclure à une CIF. Le terme « idiopathique » dans cystite idiopathique féline signifie justement : sans cause évidente.
Quels sont les facteurs qui peuvent augmenter le risque de CIF ?
La façon dont la cystite idiopathique féline (CIF) se développe chez le chat n’est pas encore totalement comprise. Cependant, des études montrent que plusieurs facteurs peuvent jouer un rôle dans l’apparition de la CIF et dans ses récidives.
Stress
Les situations stressantes jouent un rôle dans le déclenchement et l’aggravation de la CIF. Ce n’est pas pour rien qu’on parle parfois de « cystite de stress féline ». Pensez, par exemple, à des changements dans le foyer, de nouveaux meubles ou des conflits avec d’autres animaux domestiques. Dans 53 % des cas de CIF, il s’agit de chats d’intérieur. Ceux-ci peuvent, tout comme les chats d’extérieur, ressentir du stress à cause de défis dans leur environnement de vie. Mais en plus des situations particulièrement stressantes, le manque de stimulation et d’exercice physique peut aussi être une source de stress chez les chats d’intérieur.
Alimentation et poids
Une faible consommation d’eau et une alimentation riche en minéraux peuvent augmenter le risque de développer une CIF. De plus, les chats en surpoids sont plus susceptibles de souffrir de problèmes urinaires.
Consommation insuffisante d’eau
Les chats qui ne boivent pas suffisamment d’eau courent un risque plus élevé de développer une CIF. Cela peut être dû au fait qu’ils boivent peu et/ou qu’ils consomment uniquement de la nourriture sèche.
Prédisposition génétique
Certaines études semblent montrer que certaines races sont plus sensibles au développement de la CIF. 2,4
La muqueuse intérieure de la vessie
Les glycosaminoglycanes (GAG) jouent un rôle dans la couche protectrice de la paroi de la vessie. Un déficit en GAG dans l’urine peut être lié à la CIF et à l’inflammation de la vessie.1, 4
Reconnaître les symptômes de la cystite chez les chats
Personne ne connaît votre chat mieux que vous. Le lien que vous avez avec votre chat vous permet de remarquer de petits changements dans son langage corporel. Parfois, un changement de caractère ou de comportement est le premier signe qu’il y a un problème.
Si votre chat présente l’un des symptômes ci-dessous, contactez immédiatement votre vétérinaire. Une intervention rapide du vétérinaire peut réduire l’inconfort de votre chat et aider à prévenir des problèmes urinaires plus graves.
Changements de comportement
Votre chat ne se sent pas bien ? Ou souffre-t-il ? Il peut alors se cacher ou jouer et se faire câliner moins que d’habitude. Il peut aussi avoir moins d’appétit. Un chat souffrant de cystite peut également se laver et se lécher davantage autour des organes génitaux et dans la zone située entre l’anus et les organes génitaux (le périnée). Il peut aussi émettre des sons de douleur avant, pendant ou après avoir uriné. Si votre mâle a une obstruction des voies urinaires et ne parvient plus à uriner, il peut même crier de douleur. Il s’agit d’une urgence grave, contactez immédiatement votre vétérinaire.
Uriner en dehors de la litière (périurie)
Les chats atteints de CIF ou d’un autre problème urinaire douloureux peuvent associer leur litière à la douleur. Si votre chat urine en dehors de sa litière, il est conseillé de contacter votre vétérinaire.
Difficultés à uriner (dysurie)
Les chats atteints de CIF ont plus de difficultés à vider leur vessie. Ils peuvent rester plus longtemps dans la litière et montrer des signes de douleur et d’inconfort.
Uriner fréquemment en petites quantités (pollakiurie)
Les chats atteints de CIF ou d’une autre forme de cystite ressentent douleur et inconfort lorsque leur vessie se remplit d’urine. Cela provoque une envie d’uriner même avec une petite quantité d’urine. Ils urinent donc plus souvent, en petites quantités.
Urine sanglante ou de couleur foncée (hématurie)
Tout problème urinaire peut entraîner une urine trouble ou d’une couleur différente de la normale. Une urine très foncée ou même rouge peut indiquer la présence de sang. Si vous observez cela, contactez toujours votre vétérinaire.
Efforts pour uriner, difficultés à uriner (strangurie)
En cas de suspicion de cystite, il est important d’observer attentivement la façon dont votre chat urine. Si votre chat doit forcer, cela signifie que l’urine ne s’écoule pas correctement. Si votre chat essaie d’uriner mais qu’aucune urine ne sort, cela peut indiquer une obstruction (blocage) de l’urètre. Les obstructions peuvent être causées par des cristaux ou des calculs urinaires (urolithiase), par un bouchon de cellules et de débris, et/ou par une inflammation de l’urètre. Les obstructions surviennent généralement chez les mâles, car leur urètre est plus long et plus étroit. Une obstruction des voies urinaires est une urgence médicale grave. Si vous pensez que votre chat a une obstruction, contactez immédiatement votre vétérinaire, quelle que soit l’heure.
Le traitement et la gestion de la cystite idiopathique féline
Chez de nombreux chats, la CIF disparaît avec ou sans traitement en 1 à 7 jours.⁴ Pourtant, jusqu’à 65 % des chats ayant eu une CIF présentent à nouveau des symptômes dans l’année ou les deux années suivantes.²,⁴ Les épisodes de CIF sont très désagréables pour votre chat et peuvent entraîner des problèmes chroniques de la vessie.
Une combinaison de différents traitements aide à prévenir autant que possible l’apparition de nouveaux symptômes de CIF. Il peut être nécessaire d’essayer plusieurs approches pour déterminer celle qui convient le mieux à votre chat. La collaboration avec votre vétérinaire est donc très importante. Continuez également à observer attentivement le comportement de votre chat. Si les symptômes réapparaissent, vous pourrez agir rapidement. Ensemble avec votre vétérinaire, vous pouvez généralement améliorer nettement la qualité de vie de votre chat.
Peut-on prévenir la cystite idiopathique féline chez son chat ?
Attention
Prévenir ou réduire les facteurs qui contribuent à l’apparition de la CIF peut être bénéfique pour la santé des voies urinaires. Cependant, il n’est malheureusement pas toujours possible d’éviter la CIF. Tout changement soudain dans les habitudes urinaires de votre chat doit vous inciter à contacter votre vétérinaire.
Contrôle du poids
Aider votre chat à maintenir un poids corporel sain est important pour de nombreuses raisons, y compris la santé des voies urinaires. Les chats en surpoids sont plus susceptibles de développer des problèmes urinaires.
Apport suffisant en eau
Un apport suffisant en eau aide à diluer l’urine. Les substances irritantes sont ainsi plus facilement éliminées, ce qui réduit le risque de CIF. Comment encourager votre chat à boire plus ? Une fontaine à eau peut inciter votre chat à boire davantage, car beaucoup de chats préfèrent l’eau courante. Vous pouvez également envisager de donner de la nourriture humide, seule ou en complément de la nourriture sèche. Avec la nourriture humide, votre chat absorbe plus facilement de l’eau. Demandez conseil à votre vétérinaire sur l’alimentation qui soutient les voies urinaires et qui convient le mieux à votre chat. Si votre chat a déjà eu des problèmes de vessie, votre vétérinaire peut recommander un aliment diététique spécialement conçu pour les chats souffrant de troubles urinaires.
Un environnement de vie adapté aux chats
Pensez d’abord aux bacs à litière. Prévoyez plus de bacs à litière que de chats dans la maison et placez-les à différents endroits. Gardez-les bien propres et choisissez une litière non parfumée.
Il existe également de nombreuses façons de réduire le risque de stress chez votre chat, comme la création de cachettes, de préférence en hauteur. Parfois, ce sont de petits détails qui font la différence. Votre vétérinaire et éventuellement un comportementaliste félin peuvent vous donner des conseils personnalisés pour votre foyer.
De nombreuses recherches sont encore en cours sur la CIF afin d’en savoir plus sur cette maladie complexe. Contactez rapidement votre vétérinaire si votre chat urine différemment de d’habitude ou si vous remarquez qu’il n’est pas dans son état normal. Avec votre vétérinaire, vous pouvez élaborer un plan personnalisé pour votre chat et l’ajuster si nécessaire. Cela peut être un défi, mais heureusement, il est généralement possible de faire en sorte qu’un chat souffrant de CIF en soit moins souvent affecté.
Sources:
- Longstaff et al. Owner-reported lower urinary tract signs in a cohort of young cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2017; 19:609-618
- He C, Fan K, Hao Z, Tang N, Li G, Wang S. Prevalence, Risk Factors, Pathophysiology, Potential Biomarkers and Management of Feline Idiopathic Cystitis: An Update Review. Front Vet Sci. 2022 Jun 21;9:900847. doi: 10.3389/fvets.2022.900847.
- Kaul E, et al. J Feline Med Surg. 2020; 22(6): 544–556
- Forrester S, Towell T. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 2015; 45(4): 783–806
- Buffington CA, Chew DJ, Kendall MS, et al. Clinical evaluation of cats with nonobstructive urinary tract diseases. J Am Vet Med Assoc 1997;210:46-50.
- Lund HS et al, Journal of Feline Medicine and Surgery. 2019;21(6):590-594.
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