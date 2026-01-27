Qu’est-ce que la cystite idiopathique chez le chat ?

Les maladies des voies urinaires inférieures félines (MVUIF) regroupent tous les problèmes de la vessie et de l’urètre chez le chat. Chaque année, jusqu’à 4,4 % des chats sont concernés par une MVUIF.² Les troubles urinaires peuvent toucher les chats de tout âge, race et sexe. Cependant, le risque est le plus élevé chez les jeunes à d’âge moyen (2 à 7 ans), les chats en surpoids, castrés et de sexe mâle.¹,²,⁴ La CIF est responsable d’environ trois quarts de tous les cas de MVUIF.¹,²,⁵Outre la CIF, la cystite chez le chat peut aussi être causée par des bactéries, une malformation congénitale, une tumeur ou par la présence de cristaux ou de calculs urinaires (urolithiase). Ces autres causes doivent être exclues avant que le vétérinaire puisse diagnostiquer une CIF chez votre chat.Votre chat présente-t-il des symptômes pouvant évoquer une cystite ? Dans ce cas, votre vétérinaire vous posera de nombreuses questions, examinera votre chat et réalisera une analyse d’urine. Des analyses de sang, une échographie et/ou une radiographie peuvent également être nécessaires pour rechercher toutes les causes possibles de cystite. Si aucune cause précise n’est identifiée lors de ces examens, le vétérinaire pourra alors conclure à une CIF. Le terme « idiopathique » dans cystite idiopathique féline signifie justement : sans cause évidente.