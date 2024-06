Prévenir les sensibilités digestives chez votre chat grâce à son alimentation

L'un des moyens les plus simples de protéger votre chat contre les sensibilités digestives est de lui donner une nourriture complète et équilibrée sur le plan nutritionnel. Si votre chat présente des troubles digestifs particuliers, votre vétérinaire peut recommander un aliment spécifique contenant des nutriments pour soutenir sa santé digestive.

Ces aliments contiennent des sources de protéines hautement digestibles qui sont faciles à digérer et à absorber par l'organisme de votre chat. Votre vétérinaire pourra vous recommander un aliment riche en énergie, permettant à votre chat de bénéficier des nutriments et des calories nécessaires dont il a besoin tout en ingérant de plus petites quantités.

Une alimentation conçue pour améliorer la santé gastro-intestinale de votre chat peut également inclure des prébiotiques. Ceux-ci encouragent la croissance de bactéries « bénéfiques » dans le tube digestif de votre chat.

Nourrir votre chat pour prévenir les sensibilités digestives

En plus de choisir un régime alimentaire adapté à la santé digestive de votre chat, suivez également ces directives sur la façon de nourrir votre chat.

Évitez tout changement d'aliment brutal car cela peut causer des problèmes d'estomac. Effectuez une transition alimentaire d'une semaine à 10 jours en mélangeant l'ancien et le nouvel aliment et en augmentant progressivement la quantité du nouvel aliment chaque jour.

Vous pouvez également segmenter la quantité quotidienne d'aliments recommandée en plusieurs petits repas que vous distribuerez tout au long de la journée. Ces réflexes alimentaires permettront de prévenir les sensibilités digestives et limiteront la charge de travail qu’un gros repas provoque sur le système digestif. Laissez votre chat en paix lorsqu'il mange ; s'il est dérangé, il peut devenir stressé, et lui causer des sensibilités digestives.

Il est également très important de ne pas donner de restes de table à votre chat. Les restes de table peuvent provoquer des sensibilités digestives, voire nuire à la santé. Le chocolat, les œufs crus et le foie peuvent tous avoir des effets néfastes sur l'organisme de votre chat.

Si vous êtes préoccupé par la santé digestive de votre chat et que vous souhaitez en savoir plus sur les meilleurs moyens de la protéger, demandez conseil à votre vétérinaire.