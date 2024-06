Quels aliments sont toxiques pour mon chat ?

Les aliments toxiques que vous devez empêcher votre chat de manger

Un certain nombre d'aliments que vous êtes susceptibles d'avoir chez vous sont toxiques pour les chats, et peuvent générer chez eux des symptômes allant de la maladie à des lésions graves.

Comme chez les chiens, le chocolat est toxique pour les chats, car il contient de la théobromine. Plus le chocolat est pur, plus la théobromine est concentrée. Selon la quantité et le type de chocolat consommé, le rythme cardiaque de votre chat peut devenir anormal, il peut souffrir de tremblements et de convulsions, et même mourir.

Les oignons et l'ail sont tous les deux mauvais pour l'organisme de votre chat, car ils peuvent entraîner une dégradation des globules rouges et mener à une anémie. Ils peuvent également provoquer des troubles gastro-intestinaux, entraînant une diarrhée. Les raisins et les raisins secs sont également toxiques, car ils peuvent provoquer une insuffisance rénale. Les signes indicateurs chez votre chat sont des vomissements répétés et une hyperactivité.

Bien que les protéines constituent un élément crucial du régime alimentaire de votre chat, certains types de protéines peuvent nuire à sa santé. Donner à votre chat des œufs crus l'expose à un risque d'intoxication alimentaire, mais peut également nuire à sa capacité à absorber la biotine de la vitamine B en raison de la présence d'une protéine appelée avidine dans le blanc de l'œuf. L'ingestion de grandes quantités de foie peut quant à elle entraîner une toxicité de la vitamine A pouvant affecter les os et conduire à une ostéoporose.

Il est recommandé d'éviter de donner à votre chat des restes de préparation de plats ou de votre repas ; cette attitude encourage le comportement de mendicité, peut contribuer à une prise de poids et endommager son système digestif. Les aliments gras ou frits peuvent s'avérer trop riches pour votre chat et provoquer une diarrhée. Ne donnez pas d'alcool ni de caféine à votre chat, car les effets de ces substances sont plus graves sur le chat que sur l'homme et peuvent avoir des conséquences graves.

Bien que l'image d'un chat buvant une soucoupe de lait soit courante, après le sevrage, votre chat devient plus intolérant au lactose et l'ingestion de lait peut entraîner des troubles digestifs et un inconfort.

Si vous pensez que votre chat a ingéré un aliment toxique, parlez-en immédiatement à votre vétérinaire. Celui-ci pourra vous conseiller sur la meilleure attitude à adopter. Et veillez à prendre des mesures préventives et à maintenir les substances, aliments et plantes toxiques hors d'accès de votre animal de compagnie.