​Les symptômes des problèmes digestifs chez votre chat

En ce qui concerne les troubles digestifs, les chats peuvent souffrir de multiples problèmes ayant de nombreuses causes possibles. Il peut donc être utile de reconnaître signes d’un problème digestif.

Votre chat a du mal à manger ou à avaler

Si votre chat a une obstruction de l’œsophage (telle qu’une boule de poil) ou si les muscles de son œsophage ou de son estomac ne fonctionnent pas correctement, vous remarquerez peut-être qu’il a du mal à manger ou à avaler.

Vous remarquerez qu’il semble hésiter à manger (cela peut être douloureux) et, quand il le fait, cela semble difficile ou demander des efforts. Il peut régurgiter sa nourriture ; dans ce cas, il vomit, en général peu après avoir mangé et sans avertissement. Il peut tousser, en raison de la nourriture non digérée logée dans son œsophage.

Votre chat vomit ou a des boules de poils

Il n’est pas rare que les chats vomissent de temps en temps, en particulier s’ils ont mangé quelque chose que leur corps identifie comme étant dangereux. Frequent vomiting, twice a month or more, can be an indicator of a more serious problem, such as an infection, inflammatory disease or ulcer, however cats vomit for a variety of reasons. Lorsque votre chat vomit, il rejette des aliments partiellement digérés dans l’estomac ou de la bile, souvent assez longtemps après avoir mangé. Cela n’est pas la même chose que la régurgitation, qui est une réaction immédiate plus passive.

Si votre chat régurgite une masse compacte de poils, il souffre peut-être de boules de poils. Celles-ci apparaissent quand l’excès de poils ingéré au cours du toilettage s’agglomère dans le tube digestif du chat. Normalement, votre chat digère et évacue ces poils. Mais s’il y en a trop, son corps n’y arrive pas et des boules de poils se forment. Bien que les chats à poil long y soient plus sujets, cela touche particulièrement les chats d’intérieur, car ils passent beaucoup plus de temps à se toiletter que les chats d’extérieur. Certains chats ne présentent pas de boule de poil complètement formée mais ont des poils dans leurs régurgitations.