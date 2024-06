Période néonatale

Un environnement propre, calme et chaleureux est la clé les premières semaines. S'il y a trop de bruit et de distraction, les habitudes alimentaires et de sommeil peuvent être perturbées. Il est essentiel de maintenir la température corporelle d'un chaton au-dessus de 34 °C. Si la température d'un chaton baisse en dessous de 34 °C, il ne peut plus digérer efficacement le lait. Lorsque celle-ci descend en dessous de 32 °C, il perd le réflexe de succion et il ne s'alimente plus.