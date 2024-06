​Prendre soin de votre chatte gestante et la nourrir

Pesez régulièrement votre femelle et ajustez ses portions de nourriture ; cela l'aidera à ne pas prendre trop de poids pendant la gestation. Vous devriez également continuer à la nourrir suivant la routine déjà établie : à des heures précises de la journée et à un endroit spécifique. Assurez-vous aussi qu'elle ait toujours suffisamment d'eau.

Nourrir votre femelle après sa mise-bas

Dès que les chatons sont nés, votre chatte commence immédiatement à les allaiter et produit jusqu'à un quart de litre de lait par jour. Cela a un effet conséquent sur ses besoins nutritionnels, qui peuvent être multipliés par deux ou trois.

Pendant l'allaitement, nourrissez-la « à volonté » (sans aucune restriction), car elle devra manger beaucoup plus que d'habitude. Choisissez un aliment de haute qualité, riche en énergie, contenant les nutriments et les acides gras appropriés dont son corps a besoin pour la production de lait, et assurez-vous de revenir à son alimentation habituelle vers la fin de la période d'allaitement.

It's important to maintain contact with your vet and take your cat for regular check-ups to ensure that she and her kittens are healthy. If you're not certain on the best way to feed your pregnant cat, be sure to talk to your vet who will be happy and able to help.