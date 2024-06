Faire stériliser sa chatte est une décision importante. Cette intervention peut avoir une incidence positive sur sa santé et son bien-être, mais comporte également un certain nombre de complications et de répercussions potentielles.

Qu'est-ce que la stérilisation ?

La stérilisation est l'intervention qui consiste à retirer les ovaires de la chatte. Chez les chats mâles, on parle de castration, même si le terme « stérilisation » est parfois utilisé pour les mâles et les femelles.

En quoi consiste la stérilisation ?

La stérilisation doit être réalisée par un vétérinaire ou tout autre professionnel qualifié. Il s'agit d'une intervention chirurgicale. Du fait de l'ablation des ovaires chez la chatte, cette dernière cesse d'ovuler et n'est plus fertile. En outre, son corps arrête de produire les hormones sexuelles qui attirent les mâles.

Quand puis-je faire stériliser mon chat ?

Que votre animal soit un chat ou une chatte, la stérilisation peut être réalisée autour de la puberté. Chez la chatte, elle se produit vers 6 ou 7 mois. Les chatons femelles ont généralement leurs premières chaleurs vers 6 mois. Vous remarquez un changement dans leur comportement car elles se mettent à miauler beaucoup, se frottent à vos jambes ou vos meubles et adoptent une posture d'accouplement dès que vous leur frottez le dos.

Dois-je faire stériliser ma chatte ?

La décision vous revient. Voulez-vous faire stériliser votre chatte ou qu'elle ait la possibilité d'avoir une portée plus tard ? La stérilisation présente de nombreux avantages pour votre chatte, le plus important étant que cette intervention permet d'augmenter considérablement son espérance de vie.

La stérilisation permet également :

d'éviter les portées non souhaitées ;

de réduire la probabilité que votre chatte se batte avec les autres chats ;

de limiter la propagation des infections sexuellement transmissibles ;

de réduire le nombre de chats errants, ce qui se produit avec les portées non souhaitées ;

de limiter les symptômes des chaleurs, une période qui peut être bruyante et énervante pour les maîtres.

Pourquoi la stérilisation aura-t-elle un impact sur l'aliment de ma chatte ?

Une fois votre chatte stérilisée, vous commencerez à remarquer des changements dans son comportement, notamment dans ses habitudes alimentaires. Son appétit peut augmenter de 20 à 25 % alors que sa dépense énergétique réelle diminue de 30 %. Autrement dit, votre chatte peut facilement trop se nourrir et stocker ce trop plein d'énergie sous forme de graisse.

Si vous décidez de faire stériliser votre chatte alors qu'elle n'est encore qu'un chaton, sa croissance se poursuivra et elle aura donc besoin d'un aliment qui soutienne sa croissance sans encourager la prise de poids inutile. Un aliment spécifique, spécialement formulé pour les chatons stérilisés, est l’une des meilleures solutions pour la nourrir à ce stade.

Quelles peuvent être les complications d'une stérilisation ?

La pire complication est la prise de poids potentielle chez le chat ou la chatte, prise de poids qui peut avoir des conséquences graves sur sa santé. Diabetes and joint disease are both linked to obesity in cats, while sedentary or indoor cats can end up with digestive issues due to a lack of movement and lots of time spent grooming themselves.

Deciding to get your cat spayed is a decision which can positively affect her health and home life, but it does have long-lasting effects. Vous avez besoin d'un complément d'informations ? N'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire.