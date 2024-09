DÉTAILS DU PRODUIT

Dans les premières semaines de leur vie, les chatons ont besoin d'une alimentation complète afin de pouvoir grandir sainement. En cas de portées nombreuses, de lactation insuffisante ou lorsque la chatte refuse d'allaiter, l'apport de lait maternisé est essentiel. Le lait ROYAL CANIN® BABYCAT MILK est très proche du lait maternel. Grâce à sa structure en forme de microgranulés, il se dissout instantanément et offre ainsi une préparation homogène, sans grumeaux. Hautement digestibles, des protéines soigneusement sélectionnées favorisent un fonctionnement sain de l'appareil digestif du chaton. De plus, des fructo-oligosaccharides contribuent à maintenir la flore intestinale en bonne santé. Un complexe d'antioxydants (vitamines E et C, lutéine, taurine) et de manno-oligosaccharides soutient le système immunitaire du chaton. Une croissance harmonieuse – la composition du lait maternisé ROYAL CANIN Babycat Milk se rapproche autant que possible du lait maternel. Une digestion saine – protéines soigneusement sélectionnées et hautement digestibles adaptées au système digestif du chaton. Lait en poudre – se dissout instantanément et complètement sans former de grumeaux. La promesse de qualité ROYAL CANIN Tous les produits ROYAL CANIN sont soumis à un contrôle de qualité complet afin de garantir des aliments de qualité optimale et de répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et au style de vie de votre chat. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN BABYCAT MILK, vous offrez à votre chaton une alimentation haut de gamme et équilibrée.

