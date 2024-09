DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® BENGAL ADULT a été exclusivement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chat Bengal. Grâce à sa forte teneur en protéines et sa teneur en matières grasses adaptée, cette nourriture contribue à entretenir la masse musculaire de votre chat Bengal afin de préserver son mode de vie actif. Afin de favoriser la bonne digestion de votre chat Bengal, il est conseillé de lui offrir un régime alimentaire hautement digeste et riche en protéines. C’est pourquoi la nourriture ROYAL CANIN® BENGAL ADULT contient des protéines L.I.P. (protéines hyperdigestibles) spécialement sélectionnées pour leur forte digestibilité. Cette formule inclut également des prébiotiques qui favorisent le bon équilibre de la flore intestinale. L’extraordinaire pelage de votre chat Bengal exige une attention et des soins particuliers afin de le maintenir en excellente condition. La formule ROYAL CANIN® BENGAL ADULT contient des acides aminés, des vitamines ainsi que des acides gras oméga-3 et oméga-6 spécifiques pour contribuer à garder son pelage brillant et sa peau en pleine santé.

