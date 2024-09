HAIRBALL CARE en gelée

DÉTAILS DU PRODUIT

L’alimentation de votre chat joue un rôle essentiel pour sa santé. La gamme ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition se compose d’aliments spécialement conçus pour lutter contre les fragilités les plus fréquentes pouvant affecter votre chat. Les chats passent la majeure partie de leur journée à prendre soin de leur pelage et avalent donc une grande quantité de poils. Les poils avalés peuvent s’agglomérer dans l’appareil digestif et former des boules de poils qui sont vomies ou évacuées dans les selles. Chez certains chats, l’agglomération de poils peut être source de mal-être ou de graves fragilités. ROYAL CANIN® Hairball Care Fines bouchées en gelée est une recette complète et équilibrée, développée spécifiquement pour réduire la formation de boules de poils. Cet aliment est conçu pour stimuler le transit afin de favoriser l’évacuation naturelle des poils avalés. ROYAL CANIN® Hairball Care a fait ses preuves. Notre étude* a montré que la formation de boules de poils chez les chats participants après seulement 14 jours d’alimentation avec l’aliment humide Hairball Care. ROYAL CANIN® Hairball Care est également disponible en fines bouchées en sauce ou sous forme d’aliment sec. Associer alimentation sèche et alimentation humide permet de varier la nourriture, comme l’aiment les chats. Si l’alimentation sèche contribue à laver les dents de votre chat et est plus simple à stocker, la teneur en liquide de l’alimentation humide soutient l’hydratation et la santé des voies urinaires. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un processus de contrôle de la qualité complet afin de garantir une qualité irréprochable. Lorsque votre chat mange ROYAL CANIN® Hairball Care Fines bouchées en gelée, il bénéficie d’une alimentation complète et équilibrée. *Étude interne Royal Canin

