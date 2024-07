DÉTAILS DU PRODUIT

Si votre chat adulte et actif passe beaucoup de temps à l’extérieur, il est important que son alimentation lui fournisse l’apport nutritionnel dont il a besoin pour favoriser une santé optimale. ROYAL CANIN® OUTDOOR 7+ est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels des chats d’extérieur et d’âge mûr comme le vôtre. ROYAL CANIN® OUTDOOR 7+ est conçu à partir d’un complexe vitalité exclusif qui aide votre chat à affronter les premiers signes de l’âge et convient aux chats actifs d’extérieur de 7 ans et plus. Enrichie en nutriments ciblés, cette formule contient notamment des polyphénols de thé vert, de la vitamine C et des acides gras oméga 3 EPA et DHA pour maintenir des articulations en bonne santé à mesure que votre chat vieillit. ROYAL CANIN® OUTDOOR 7+ contient une forte teneur en calories afin de répondre aux besoins énergétiques élevés des chats actifs qui aiment le plein air. De plus, la formulation spécifique des nutriments de l’aliment ROYAL CANIN® OUTDOOR 7+ contribue au maintien du bon fonctionnement du système urinaire de votre chat adulte.

