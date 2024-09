MATURE CONSULT BALANCE pour chats

DÉTAILS DU PRODUIT

Unterstützen Sie Ihre Katze während des Alterungsprozesses - mit ROYAL CANIN® Mature Consult Balance. ROYAL CANIN® Mature Consult Balance wurde speziell zur Unterstützung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Senior-Katzen entwickelt, die keine sichtbaren Anzeichen des Alterns, jedoch eine Neigung zur Gewichtszunahme zeigen. Vitalitätskomplex Wenn Katzen ins Seniorenalter kommen, kann der Alterungsprozess die Vitalsysteme, wie z.B. die Nierenfunktion, beeinträchtigen. Die Rezeptur dieser Nahrung enthält ausgewählte Nährstoffe, die die Vitalität älterer Katzen unterstützen. Appetitregulierung Der hohe Gehalt an löslichen und unlöslichen Fasern fördert den Sättigungseffekt und kann so helfen, den Appetit von Katzen zu regulieren. Antioxidanzienkomplex ROYAL CANIN® Mature Consult Balance ist mit einer Mischung aus Antioxidanzien – einschließlich wichtiger Vitamine – angereichert. Diese kann helfen, freie Radikale zu neutralisieren und so zum Schutz von Zellen und Geweben Ihrer Katze beitragen. S/O index Diese Nahrung wurde entwickelt, um ein gesundes Harnmilieu zu fördern. Wichtige Anmerkung Bitte besprechen Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt, welche Nahrung für Ihr Haustier am besten ist. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße – insbesondere bei Mischfütterung. Möglichkeiten der Mischfütterung Um den Vorlieben jeder Katze entsprechen zu können, ist ROYAL CANIN® Mature Consult Balance auch als Feuchtnahrung mit feinen Stückchen in Soße erhältlich.* Durch das Mischen von Feucht- und Trockennahrung bieten Sie Ihrer Katze eine Vielfalt an Texturen und können so ihren Appetit stimulieren. Feuchtnahrung zeichnet sich durch ein reicheres Aroma und hohen Feuchtigkeitsanteil aus, während die Kroketten der Trockennahrung einfacher in kleinen Portionen zu verfüttern sind und die Zahngesundheit unterstützen können.

