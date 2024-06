En moyenne, un beagle adulte qui a fini sa croissance présentera une taille maximale de 38 à 40,5 cm et un poids de 13,5 kg. En raison de leur taille relativement compacte, les beagles s'adaptent bien aux différentes conditions de vie. L'American Kennel Club reconnaît deux types de beagles : ceux dont la taille est inférieure à 33 cm au garrot et ceux compris entre 33 et 38 cm. Leur poids varie en conséquence.