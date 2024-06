Le bobtail est peut-être l’une des races les plus emblématiques du monde ; elle l'est certainement dans son pays d’origine, le Royaume-Uni. Solide et endurant, le bobtail est un chien fidèle et digne de confiance, tant au travail que dans le foyer familial.

En plus d'être un chien de ferme apprécié, le bobtail est aussi un excellent chien de garde grâce à sa nature vigilante et protectrice.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)