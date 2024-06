Les soins de fin de vie de votre chien

Dans la dernière partie de la vie de votre chien, il est important de lui accorder l'attention et le confort dont il a besoin, ainsi que de faire passer son bien-être en premier.

De quels troubles un vieux chien peut-il être affecté ?

En vieillissant, les fonctions de l'organisme ainsi que les organes de votre chien perdent progressivement en efficacité. La croissance et la régénération cellulaires ralentissent. Les chiens perdent donc de leur capacité à réparer les dommages et à se remettre des maladies.

Les chiens âgés peuvent avoir des problèmes de vision s'ils développent la cataracte, une maladie associée au diabète sucré, qui peut toucher les chiens âgés et les chiens en surpoids. L'hypothyroïdie est la maladie hormonale la plus répandue chez le chien, alors que l'arthrose peut entraîner une perte de mobilité du chien en raison de la dégénérescence du cartilage et des articulations. Les chiens d'âge avancé peuvent également connaître un dysfonctionnement cognitif, car l'afflux de sang et d'oxygène au cerveau est réduit et leur comportement en est affecté.

Comment prendre soin de mon chien âgé ?

Des visites régulières chez le vétérinaire sont l'un des meilleurs moyens de détecter rapidement les maladies liées à l'âge et d'établir le programme de soins adapté à votre chien senior. Vous pouvez également surveiller à domicile la santé de votre chien afin de ralentir l'apparition des maladies et affections liées à l'âge et :