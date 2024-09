DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Babydog Milk est un lait de croissance pour les chiots. L'utilisation de lait en tant que source unique de protéines garantit la haute digestibilité de ROYAL CANIN Babydog Milk. La faible teneur en lactose dans la poudre de lait permet une digestion optimale. La fécule, en revanche, est généralement très mal digérée par les chiots. En effet, la faculté à digérer la fécule ne se développe que très lentement pendant la croissance des chiots. C'est pour cela que ROYAL CANIN BABYDOG MILK ne contient pas de fécule. ROYAL CANIN Babydog Milk a une composition très proche de celle du lait naturel de la chienne. Sa structure de micro granulés se dissout rapidement, en 5 secondes, et ne forme donc pas de grumeaux. Caractéristiques du lait pour chiot ROYAL CANIN BABYDOG MILK : • lait de substitution adapté à l'alimentation des chiots sans mère ou pour aider à nourrir les chiots d'une grande portée (du 1er jour à la 4ème semaine) • faible teneur en lactose pour une excellente digestibilité • complexe d'antioxydants (vitamine E et C, lutéine, taurine) et manno-oligosaccharides pour renforcer le système immunitaire du chiot encore faible La promesse de qualité ROYAL CANIN Tous les produits ROYAL CANIN sont soumis à un contrôle qualité complet afin de garantir une qualité alimentaire optimale et de répondre aux besoins nutritionnels individuels et au style de vie de votre chiot. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN BABYDOG MILK, vous offrez à votre jeune chiot une alimentation haut de gamme et équilibrée.

