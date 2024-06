DÉTAILS DU PRODUIT

La croissance est une étape essentielle de la vie de votre chiot Cocker : c’est le temps des nouvelles rencontres et des changements physiques. Durant cette phase clé de croissance, le système immunitaire de votre chiot se développe progressivement. C’est pourquoi ROYAL CANIN® COCKER PUPPY est formulé à partir d’un complexe d’antioxydants (dont la vitamine E) pour aider à renforcer les défenses naturelles de votre chiot. Cette formule convient aux chiots de moins de 12 mois. ROYAL CANIN® COCKER PUPPY contient une variété de nutriments qui permettent de renforcer la « barrière » cutanée de votre chiot et favorisent ainsi la santé de sa peau. Cette formule est également enrichie en EPA, DHA, en vitamine A et en huile de bourrache afin de contribuer à nourrir le pelage de votre chiot. De plus, ROYAL CANIN® COCKER PUPPY offre à votre chiot un mélange de nutriments et de protéines de haute qualité (L.I.P.) ainsi que des prébiotiques (FOS) pour renforcer sa santé digestive et maintenir le bon équilibre de la flore intestinale. Les croquettes de ROYAL CANIN® COCKER PUPPY sont également conçues sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des chiens de race Cocker. Cette formule permet notamment de réduire la formation de tartre grâce à l’inclusion de chélateurs du calcium.

