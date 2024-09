DÉTAILS DU PRODUIT

Saviez-vous que votre chien a bon goût ? À l’heure des repas, il tiendra non seulement compte de la texture, mais également de l’arôme et de la taille des bouchées de la nourriture que vous lui donnez. Si votre chien a un appétit difficile, vous pouvez le satisfaire en lui proposant une nourriture complète et délicieuse qu’il pourra non seulement manger, mais aussi apprécier. Adapté aux chiens de toutes tailles, ROYAL CANIN® EXIGENT mousse possède tous les nutriments dont votre chien a besoin pour être en pleine santé. Assurez-vous que votre chien mange sainement grâce à cette délicieuse recette gourmande, appréciée par les chiens les plus exigeants. L’aliment ROYAL CANIN® EXIGENT mousse est cuit directement sous vide dans son sachet afin de préserver tous ses arômes. Nos nutriments de haute qualité garantissent un goût et une texture auxquels votre chien ne pourra pas résister. Tous les aliments Royal Canin sont parfaitement équilibrés sur le plan nutritionnel et contiennent 100 % des protéines, matières grasses, fibres, vitamines et minéraux de haute qualité dont votre chien a besoin pour un bien-être constant. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel EXIGENT est également disponible sous forme de croquettes. Les deux versions sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et sont tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ?

