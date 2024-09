DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD PUPPY est spécialement formulé pour répondre aux besoins spécifiques de votre jeune Berger allemand et convient aux chiots jusqu’à l’âge de 15 mois. La croissance est une étape essentielle de la vie de votre chien : c’est la période des grands changements, des découvertes et des nouvelles rencontres. Au cours de cette période clé, le système immunitaire de votre chien se développe progressivement. ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD PUPPY aide à renforcer les défenses naturelles de votre chiot, notamment grâce à un complexe d’antioxydants, dont la vitamine E. ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD PUPPY contient un mélange adapté de nutriments afin de favoriser une santé digestive optimale grâce à des protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité. La forme et la taille des croquettes de ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD PUPPY sont écialement conçues pour être à la fois très appétissantes et spécifiquement adaptées à la mâchoire du chiot Berger allemand. Grâce à une teneur soigneusement dosée en calcium et en phosphore, ROYAL CANIN® GERMAN SHEPHERD PUPPY préserve et renforce les os et les articulations de votre chiot. De plus, cette formule exclusive contribue également au maintien de son poids de forme.

