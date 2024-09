DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER ADULT STERILISED est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Labrador et convient aux chiens adultes de plus de 15 mois. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised apporte une réponse aux besoins alimentaires spécifiques des Labradors Retrievers stérilisés comme le vôtre, grâce à une teneur accrue en protéines (30 %) et réduite en matières grasses (11 %). Cette formule comprend également de la L-Carnitine, un acide aminé qui joue un rôle essentiel dans l’utilisation des réserves de graisse pour la production d’énergie dans les cellules. ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER ADULT STERILISED est enrichi en plusieurs nutriments tels que l’EPA et le DHA, la glucosamine et la chondroïtine pour aider à renforcer la santé des os de votre chien. De plus, ROYAL CANIN® LABRADOR RETRIEVER ADULT STERILISED contribue également au renforcement de la barrière cutanée chez votre chien, ce qui a également un effet positif sur la santé et l’entretien de son pelage. Les croquettes de ROYAL CANIN® Labrador Retriever Sterilised sont conçues sur mesure pour la race Labrador Retriever. Leur forme spécifiquement adaptée permet également de réduire le taux d’ingestion d’aliments.

Voir plus