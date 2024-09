DÉTAILS DU PRODUIT

À l’âge adulte, votre chien de taille moyenne peut être un peu moins actif, mais conserve sa personnalité joueuse, fougueuse et loyale. Son alimentation doit donc être adaptée à sa taille, à son âge et à ses besoins nutritionnels. Destinée aux chiens de plus de 7 ans, ROYAL CANIN® MEDIUM ADULT 7+ est une formule complète et équilibrée, spécialement conçue pour répondre aux besoins particuliers de votre chien de taille moyenne et le soutenir à l’approche de la vieillesse. Conçue pour les chiens de taille moyenne pesant entre 11 et 25 kg, cette formule contient un complexe de vitamines pour les aider à maintenir leur vitalité et leur santé. Les chiens de taille moyenne ont besoin de faire de l’exercice pour un bon développement musculaire et cela est toujours valable lorsqu’ils vieillissent. Contenant des protéines de haute qualité, ces croquettes sont spécialement conçues pour aider votre chien adulte à maintenir sa masse musculaire. Le mode de vie actif de votre chien adulte peut l’exposer à des éléments environnementaux susceptibles d’affaiblir son système immunitaire. Cette formule contient des prébiotiques et un mélange de vitamines, notamment C et E, pour renforcer les défenses naturelles. Nous avons adapté la forme et la taille à la mâchoire unique et au comportement alimentaire de votre chien adulte. Cette croquette spécialement conçue encourage votre chien adulte à bien mâcher sa nourriture. ROYAL CANIN® MEDIUM ADULT 7+ est également disponible en deux textures d’aliments humides: mousse et émincé en sauce. Mélanger aliments secs et humides permet d’offrir une alimentation variée à votre chien adulte, pour des repas plus intéressants et appétissants. Les croquettes créent un effet de brossage mécanique qui contribue à préserver les dents, tandis que les aliments humides participent à l’hydratation et à la santé urinaire de votre chien adulte. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un contrôle approfondi afin de garantir leur haute qualité. Ils sont emballés sous atmosphère protectrice pour préserver leur fraîcheur et leur qualité nutritionnelle plus longtemps. Notre équipe de scientifiques crée des formules adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques de votre chien adulte, en utilisant des nutriments de haute qualité et en tenant compte de la durabilité.

