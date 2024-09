DÉTAILS DU PRODUIT

Saviez-vous que l’irritation de la peau est la principale raison pour laquelle les chiens sont emmenés chez le vétérinaire ? Une peau sensible et irritée provoque des démangeaisons qui peuvent abîmer la peau de votre chien et causer une infection. Une alimentation spécialement adaptée peut contribuer à préserver la peau de votre chien pour qu’il puisse conserver une bonne qualité de vie. Convenant aux chiens pesant entre 11 et 25 kg, ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium contient des croquettes conçues pour s’adapter parfaitement aux dents de votre animal. Cet aliment est enrichi en acides gras oméga-3 et 6 aux propriétés anti-inflammatoires. Ces acides gras issus d’huiles de poisson et d’huiles végétales ont un effet apaisant et protecteur pour la peau de votre chien et la rendent moins sensible aux agressions du monde qui l’entoure. De plus, ces nutriments contribuent à renforcer la santé du pelage de votre animal. La recette très savoureuse de ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium est enrichie en protéines soigneusement sélectionnées à faible teneur en allergènes. Royal Canin prend les protéines très au sérieux, c’est pourquoi nous n’utilisons que des nutriments de la plus haute qualité et que nous adaptons le type de protéines aux besoins spécifiques de votre chien. Notre programme nutritionnel Dermacomfort est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : 91 % des propriétaires se sont déclarés satisfaits de ce produit après seulement 2 mois d’utilisation continue. Cela signifie que la formule ROYAL CANIN® Dermacomfort Medium a fait ses preuves.

