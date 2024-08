DÉTAILS DU PRODUIT

Les petits chiens ont conquis le cœur de nombreux propriétaires d’animaux grâce à leur vivacité, leur charme et leur énergie débordante. Ils s’adaptent bien à un mode de vie sédentaire, même en milieu urbain, pour autant qu’ils fassent régulièrement de l’exercice. ROYAL CANIN® MINI ADULT Morceaux en sauce est un aliment humide complet et équilibré, conçu pour répondre aux besoins particuliers de votre petit chien et le soutenir à l’âge adulte. Cet aliment est destiné aux petits chiens pesant jusqu’à 10 kg et âgés de plus de 10 mois. Les petits chiens ont besoin de carburant pour répondre à leurs besoins énergétiques élevés, et doivent recevoir les bons nutriments pour réduire le risque de prise de poids. Cette formule spécialisée est conçue pour aider à répondre aux besoins énergétiques de votre chien et à maintenir son poids idéal grâce à une teneur en calories adaptée. Ces petites boules d’énergie ont la bougeotte et ont donc besoin d’une alimentation qui soutient leur mode de vie actif. Cet aliment contient un mélange de nutriments pour préserver la santé et la solidité des os de votre petit chien. Quelle que soit la race de votre chien, son pelage est son plus bel atout. Enrichi d’un mélange de nutriments, cet aliment permet à votre chien de garder une peau saine et un pelage beau et brillant. Cette formule contient également un mélange de vitamines et de nutriments hautement digestibles pour favoriser une absorption maximale et une bonne santé. ROYAL CANIN® MINI ADULT Morceaux en sauce est également disponible en croquettes: ROYAL CANIN® MINI ADULT. Mélanger aliments secs et humides permet d’offrir une alimentation variée à votre chien, pour des repas plus intéressants et appétissants. Les croquettes créent un effet de brossage mécanique qui contribue à préserver les dents, tandis que les aliments humides participent à l’hydratation et à la santé urinaire de votre chien. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un contrôle approfondi afin de garantir leur haute qualité. Ils sont emballés sous atmosphère protectrice pour préserver leur fraîcheur et leur qualité nutritionnelle plus longtemps. Notre équipe de scientifiques crée des formules adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques de votre petit chien, en utilisant des nutriments de haute qualité et en tenant compte de l’environnement.

