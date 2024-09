DÉTAILS DU PRODUIT

La sensation de peau irritée n’est agréable pour personne, et votre chien ne fait pas exception. Saviez-vous que l’irritation de la peau est la principale raison pour laquelle les chiens sont emmenés chez le vétérinaire ? Une peau sensible et irritée est synonyme de démangeaisons, et présente le risque que votre chien puisse abîmer et même infecter sa peau avec ses griffes. La formule à teneur réduite en allergènes de ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini est soigneusement élaborée à partir d’une gamme de protéines spécialement sélectionnées. Cette nutrition précisément adaptée permet de préserver au mieux la peau de votre chien et contribue ainsi à renforcer la santé de son pelage. Convenant aux chiens pesant jusqu’à 10 kg, ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini contient des croquettes conçues pour s’adapter parfaitement aux dents de votre animal. Cette recette très savoureuse est spécialement formulée pour le bien-être de votre chien. Enrichie en acides gras oméga-3 et 6, dont du GLA, de l’EPA et du DHA, elle renforce et nourrit la peau de votre animal tout en la rendant moins sensible aux agressions du monde qui l’entoure. Notre programme nutritionnel Dermacomfort est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : 91 % des propriétaires se sont déclarés satisfaits de ce produit après seulement 2 mois d’utilisation continue. Cela signifie que la formule ROYAL CANIN® Dermacomfort Mini a fait ses preuves.

Voir plus