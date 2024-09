DÉTAILS DU PRODUIT

"Pourquoi une alimentation spéciale pour les chiots caniches? Le caniche est une race vive et joueuse qui s'adapte facilement à différentes situations. Il est également extrêmement intelligent et se laisse éduquer avec grand plaisir. La croissance est une phase importante dans la vie d'un chiot. Une alimentation adaptée joue ici un rôle central: c'est en effet par le biais de l'alimentation que votre chiot reçoit les nutriments dont il a besoin pour un développement optimal pendant la phase de croissance. ROYAL CANIN POODLE PUPPY a été spécialement conçu pour les chiots caniches jusqu'à 10 mois. Grâce à un complexe exclusif d'antioxydants (dont la vitamine E), cet aliment pour chiots aide à soutenir les défenses naturelles de l'organisme au fur et à mesure de leur développement. De plus, ROYAL CANIN POODLE PUPPY contient une combinaison spéciale d'éléments nutritifs avec des protéines de haute qualité (L.I.P.), spécialement sélectionnées pour leur haute digestibilité. Grâce à sa teneur adaptée en calcium et en phosphore, cet aliment pour chiots contribue à soutenir les os et les articulations de votre chiot pendant sa croissance. De plus, les nutriments sélectionnés contribuent à favoriser et à maintenir le poids corporel idéal de votre chiot. Le pelage fin du caniche est laineux et frisé. Il est doux au toucher et pousse continuellement. La teneur adaptée en protéines de ROYAL CANIN POODLE PUPPY favorise la pousse continue du poil et donc la qualité du pelage du caniche. Les croquettes exclusives et sur mesure de l'aliment spécifique à la race sont spécialement adaptées à la mâchoire des chiots caniches - ainsi, votre chiot peut prendre et mâcher l'aliment sans problème. Tous les produits ROYAL CANIN® sont soumis à un processus complet de contrôle de la qualité afin de garantir la meilleure qualité possible. Cela signifie qu'avec ROYAL CANIN POODLE PUPPY, vous offrez à votre chien une alimentation de qualité et équilibrée."

