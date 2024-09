DÉTAILS DU PRODUIT

Pourquoi un aliment spécial pour la première phase de croissance des chiots des races de très grande taille? La croissance est une phase essentielle de la vie d’un chien. Elle est riche en nouvelles rencontres, découvertes et changements physiques importants. Au cours de cette période décisive, les défenses naturelles du chiot ne se développent que progressivement. Il est donc très important de le soutenir par une alimentation adaptée. ROYAL CANIN© Giant Puppy convient aux chiots de très grande taille âgés de 2 à 8 mois, qui atteindront un poids moyen de 45 kg et plus à l’âge adulte. Il a été scientifiquement prouvé que le complexe nutritif contenant des vitamines E et C favorise le développement des défenses naturelles des chiots. Un chiot de très grande taille a une longue période de croissance devant lui qui se divise en deux phases. Il est donc important de lui fournir une alimentation qui lui apporte les nutriments nécessaires pour soutenir sa première phase de croissance intensive. ROYAL CANIN© Giant Puppy répond aux besoins nutritionnels spécifiques de votre très grand chiot du 2e au 8e mois et aide à éviter une prise de poids excessive. De plus, une combinaison de prébiotiques (MOS) et de protéines hautement digestibles favorise l’équilibre de la flore intestinale et une digestion saine. La promesse de qualité ROYAL CANIN©: Tous les produits ROYAL CANIN© sont soumis à un contrôle qualité complet afin de garantir une qualité alimentaire optimale et de répondre aux besoins nutritionnels individuels et au style de vie de votre chiot. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN© Giant Puppy, vous offrez à votre jeune chiot une alimentation haut de gamme et équilibrée.

