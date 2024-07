DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Setter Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre Setter adulte et convient aux chiens adultes de plus de 12 mois. Grâce à sa teneur adaptée en protéines et en matières grasses, ROYAL CANIN® Setter Adult aide à maintenir le niveau d’énergie de votre chien, ce qui permet d’entretenir sa condition physique. Le poil long, soyeux et ondulé du Setter forme un manteau de soie protecteur qui nécessite une attention particulière et un toilettage régulier. ROYAL CANIN® Setter Adult est enrichi en EPA, DHA et en huile de bourrache, des acides gras qui agissent ensemble pour préserver la santé du magnifique pelage de votre Setter. Grâce à ses nutriments spécifiques, ROYAL CANIN® Setter Adult contribue également à renforcer la santé intestinale de votre chien. Sa formule exclusive favorise en outre le bon équilibre de la flore intestinale, ce qui contribue ainsi à une bonne qualité des selles. Les croquettes de ROYAL CANIN® Setter Adult sont conçues sur mesure pour la race des English Setters. La forme et la taille des croquettes sont spécialement adaptées pour en améliorer la palatabilité.

