Belohnen Sie Ihren Hund für seine Trainingsfortschritte mit Belohnungssnacks Wir wissen, dass beim Hundetraining positive Verstärkung der Schlüssel zum Erfolg ist. Aus diesem Grund haben wir die ROYAL CANIN® TRAINING TREATS entwickelt, damit Sie Ihren Hund mit diesen schmackhaften Belohnungssnacks belohnen können. Von Tierärzt*innen entwickelt, von Hunden akzeptiert Die ROYAL CANIN® TRAINING TREATS sind für Welpen ab 6 Monaten geeignet. Sie enthalten eine spezielle Mischung wissenschaftlich fundierter Inhaltsstoffe, die auf über 50 Jahren Forschung und Beobachtung im Bereich der Hundeernährung basieren. Ganz gleich, ob Sie Ihrem Hund grundlegende Befehle oder fortgeschrittene Tricks beibringen, die ROYAL CANIN® TRAINING TREATS bieten ein ideales Gleichgewicht aus Geschmack und Ernährung. Kalorienarme Belohnungssnacks, die die Gehirngesundheit in allen Lebensphasen unterstützen Die ROYAL CANIN® TRAINING TREATS enthalten DHA sowie die Vitamine C und E, um eine gesunde Gehirnfunktion vom Welpenalter bis ins hohe Alter zu unterstützen. Mit weniger als 3 Kalorien pro Stück wurden diese kalorienarmen Belohnungssnacks zur Erhaltung der Gesundheit Ihres Hundes entwickelt und gleichzeitig, um gutes Verhalten zu belohnen. Diese Belohnungssnacks können mit den ROYAL CANIN® Nahrungen für gesunde Haustiere kombiniert werden Unsere Belohnungssnacks sind als Ergänzung zu jeder Nahrung aus dem ROYAL CANIN® Sortiment für gesunde Haustiere geeignet. Wenn Ihr Hund eine normale Erhaltungsnahrung erhält, lassen sich ROYAL CANIN® TRAINING TREATS als schmackhafte Belohnung nahtlos integrieren. So kann Ihr Hund seine gewohnte Fütterungsroutine beibehalten und erhält trotzdem gezielte Trainingsunterstützung. Befolgen Sie die Fütterungsempfehlung auf der Packung Beachten Sie unbedingt die Fütterungsempfehlung auf der Packung und geben Sie Ihrem Hund nicht mehr als die empfohlene Stückzahl pro Tag. Wenn Sie Ihrem Vierbeiner Belohnungssnacks geben, ist es ratsam, die Portionsgröße der Hauptmahlzeit anzupassen, um sein gesundes Gewicht zu halten. Bei Fragen und für weitere Informationen zur Gesundheit Ihres Hundes wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Tierärztin.