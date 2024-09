LIGHT WEIGHT CARE X-SMALL

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE est une formule spécialement conçue pour les chiens sujets à la prise de poids. Ces croquettes conviennent aux chiens de très petite taille pesant jusqu’à 4 kg. La formule ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE est enrichie en protéines digestibles de haute qualité et en L-Carnitine pour aider votre chien à garder un poids idéal. Cette formule aide à satisfaire la faim de votre chien tandis que les fibres solubles et insolubles qu’elle contient l’aident à se sentir rassasié après le repas. Lors de tests réalisés dans le cadre d’une étude interne, ROYAL CANIN® X-SMALL LIGHT WEIGHT CARE a aidé 69 % des chiens en léger surpoids à retrouver un poids plus sain en seulement 8 semaines. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Light Weight Care est également disponible sous forme d’aliment humide, en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal.

