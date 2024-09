HEPATIC Mousse pour chiens

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® HEPATIC mousse est un aliment diététique complet pour chiens destiné au soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique et à la réduction de l’accumulation hépatique du cuivre. Teneur modérée en protéines sélectionnées et très digestibles. Teneur réduite en cuivre. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation et avant prolongation de la durée d’utilisation. Utiliser cet aliment au départ, jusqu’à 4 mois pour le soutien de la fonction hépatique en cas d’insuffisance hépatique chronique et au départ, jusqu’à 6 mois pour la réduction de l’accumulation hépatique du cuivre.

Voir plus