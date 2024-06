La giusta alimentazione del gatto dopo un intervento chirurgico per sostenere il suo recupero

Se un gatto è stato appena sottoposto a intervento chirurgico, è importante occuparsi di lui nel modo giusto per garantirgli una ripresa rapida ed efficiente.

Un intervento chirurgico può rivelarsi un'esperienza molto difficile da affrontare per un gatto, dal punto di vista sia mentale che fisico. Il suo corpo farà fatica a riprendersi e a mantenere le forze, per questo una corretta alimentazione e la modalità di somministrazione sono aspetti molto importanti.

Come nutrire un gatto dopo un intervento chirurgico?

Il corpo e l'apparato digerente del gatto non riusciranno in tutta probabilità a sostenere la stessa quantità di cibo che ingeriva prima dell'intervento. La digestione e l'adeguato assorbimento dei nutrienti provenienti dal cibo richiedono molto "lavoro" da parte dell'organismo del gatto e questa energia potrebbe essere diretta verso qualche altra attività al fine di accelerare il processo di guarigione.

Chiedere consigli al Medico Veterinario su come nutrire il proprio gatto subito dopo un intervento chirurgico. Quanto cibo somministrare al gatto subito dopo averlo riportato a casa? Il gatto ha bisogno di un cambio di alimentazione? La maggior parte dei veterinari consiglia di somministrare una porzione più contenuta la sera delle dimissione dalla clinica, ad esempio mezza porzione, ma il dosaggio dipende dal gatto e dal tipo di intervento a cui è stato sottoposto. Molti gatti non hanno grande appetito dopo aver subito un intervento chirurgico, ma, se il problema persiste, consultare il Medico Veterinario.

Se, il giorno dell'intervento, il gatto vomita dopo aver mangiato, consultare il Medico Veterinario per ricevere consigli sul modo migliore di tornare gradualmente al piano nutrizionale del gatto.

È possibile che il gatto debba indossare un collare protettivo per evitare che si lecchi o si gratti la ferita; assicurarsi che il collare non interferisca nella capacità di mangiare e di bere e, se sì, rimuoverlo durante i pasti. In base al tipo i intervento subito, il gatto potrebbe necessitare di alimentazione assistita a mezzo di un sondino. Se fosse necessario, consultare il Medico Veterinario per comprendere il modo migliore di farlo.