Come i gatti vivono il lockdown e aiutarli ad avere il proprio spazio

Spesso i gatti amano sedersi in posti in alto dove possono nascondersi e osservare l'ambiente. Per cui creare spazi verticali come piattaforme su cui arrampicarsi potrebbe essere una buona idea. Puoi farlo utilizzando un albero tiragraffi o fissando alcune mensole alla parete.



Questi spazi, quando sono realizzati nel modo giusto, rappresenteranno un paradiso in cui il tuo gatto potrà rilassarsi o dormire. Lasciare i gatti da soli quando si trovano in questo tipo di spazi è importante, per cui fa sì che si comportino come preferiscono ed invita i membri della famiglia a non disturbarli.



Se hai più di un gatto, è ancora più importante che ognuno abbia il proprio spazio. Devi offrire ai tuoi gatti spazi per dormire e rilassarsi, diverse lettiere (almeno una per gatto oltre a una extra) e ciotole individuali per cibo e acqua in posizioni separate. Queste azioni riducono la competizione e favoriscono la tranquillità.

Comprendere il linguaggio del corpo del tuo gatto

Come comprendere se il tuo gatto desidera attenzione

Come comprendere se il tuo gatto desidera spazio

Dai al tuo gatto attenzione

Il tuo gatto utilizza il linguaggio del corpo per esprimere il modo in cui si sente, per cui osservandolo potrai comprendere se è di umore affettuoso o se preferisce trascorrere del tempo da solo.Se le orecchie del tuo gatto sono rivolte in avanti e i suoi occhi sono rotondi o sono strizzati, probabilmente sarà tranquillo e contento. Se strofina la testa o la coda su di te, è segno che si sente vicino a te, per cui ricambierà il tuo affetto.Se le orecchie del tuo gatto sono appiattite e le pupille dilatate, potrebbe sentirsi aggressivo. Se accarezzi il tuo gatto e lui inizia ad agitare la coda, probabilmente sta cercando di dirti che non gli piace. A differenza dei cani, nei gatti agitare la coda non è un segno di contentezza, ma anzi indica agitazione e inquietudine.Se è vero che il tuo gatto apprezza trascorrere del tempo da solo, è comunque importante dargli attenzione in piccole dosi.Giocare con il tuo gatto è un ottimo modo di interagire con lui. Non soltanto rappresenta un modo per allenarsi in modo sano, ma lo stimola mentalmente e rafforza il legame tra di voi. I giochi che implicano la caccia e la cattura gli permettono di soddisfare i propri istinti naturali, per cui lanciargli palle di fogli di giornale o far rimbalzare palline da ping pong è un buon modo per farlo divertire. Qualunque gioco voglia proporre al tuo gatto, è importante utilizzare un giocattolo o un oggetto e non le tue mani. Inoltre, assicurati di supervisionarlo e che ogni sessione di gioco sia breve.Osservando i nostri animali domestici durante questo periodo difficile possiamo assicurarci che i cambiamenti della nostra routine quotidiana non abbiano un effetto negativo sul loro benessere. Se sei preoccupato che il tuo gatto mostri segni di stress, rivolgiti al tuo medico veterinario per ulteriori consigli.