​Come dovrei prendermi cura del mio gatto in età avanzata?

Ogni fase della vita del tuo gatto porta con sé gioie e sfide uniche, in particolare quando raggiunge l'età avanzata. I cambiamenti comportamentali e fisici che si verificano dall'età di 10 anni ti porteranno a dover fare piccolo modifiche al suo ambiente, l'esercizio fisico e la dieta per sostenerlo in questa delicata parte della sua vita.

I gatti tendono a vivere in media per 15 anni, ma non è raro che un gatto viva fino a 20 anni (l'equivalente di 96 anni per un uomo). Di solito a partire dagli 11 anni inizierai a notare i segni esterni dell'età avanzata e cambieranno anche le sue esigenze nutrizionali.

Condizoni ambientali per un gatto in età avanzata

Man mano che il tuo gatto progredisce con l'età, le sue articolazioni iniziano a perdere la loro funzionalità e l'animale potrebbe iniziare a soffrire di artrite. Potrebbe diventare meno mobile, instabile sulle zampe o avere difficoltà nel salire e scendere.

Puoi prenderti cura del tuo gatto in età avanzata fornendogli rampe o scale per salire negli angoli in cui ama appollaiarsi e rendendo particolarmente confortevole la sua cuccia in modo che possa riposare facilmente. Una cassetta igienica con i lati più bassi può aiutare i gatti più anziani a entrare e uscire senza troppe difficoltà.

Rendere il cibo, la cassetta igienica e l'acqua facilmente accessibili, ad esempio, posizionandoli nello stesso piano della casa, può contribuire a ridurre le lo stress sul suo organismo. Evita inoltre di cambiare gli aspetti della sua routine poiché questi cambiamenti possono aggravare eventuali difficoltà cognitive.

Esercizio e toelettatura nel gatto in età avanzata

Il dolore e la sensibilità articolare possono far sì che il gatto si muova con più difficoltà e sia meno disposto a venire da te ogni volta che lo chiami. Se soffre di dolori, potrebbe reagire male anche quando lo alzi da terra per prenderlo in braccio. Inoltre, i gatti più anziani soffrono spesso di disturbi cognitivi che possono indurli a comportarsi in modo aggressivo.

Tuttavia, è importante che il tuo gatto in età avanzata faccia movimento per mantenere il proprio peso forma. Incoraggiarlo a giocare tranquillamente durante il giorno con il suo giocattolo preferito può essere un modo semplice per tenerlo in forma e aiutarlo a stabilire un ciclo del sonno migliore in quanto tale attività lo porterà a sfogare la sua energia nel corso della giornata.

Una riduzione della flessibilità può portare i gatti più anziani ad avere maggiore difficoltà a leccarsi correttamente, pertanto è importante spazzolarli regolarmente per rimuovere i peli morti e favorire la loro salute cutanea.