Rischi per la salute di gatti in sovrappeso e obesi

Quali rischi corre il gatto tendente a sovrappeso o obesità?

In generale, l'obesità può ridurre la qualità e l'aspettativa di vita di un gatto: giocare e muoversi diventa più difficile e gli interventi chirurgici o i controlli risultano più complessi.

Diabete

I gatti obesi presentano un maggior rischio di diabete: una percentuale compresa tra l'80% e il 90% dei gatti obesi soffre di questa malattia, che richiede iniezioni giornaliere di insulina. Spesso, il diabete entra in remissione in seguito alla perdita del peso in eccesso e quindi del grasso accumulato, diretto responsabile della mancata regolazione della glicemia.

Sistema immunitario compromesso

Se il tuo gatto è obeso, il suo sistema immunitario può risultare meno attivo, rendendo l'animale più soggetto a infezioni quali, ad esempio, infezioni urinarie e calcoli, che si verificano quando i gatti in sovrappeso sono meno attivi, tendendo a bere meno acqua e urinare con minor frequenza rispetto ai gatti sani.

Insufficienza epatica

Nei gatti obesi, un rischio serio e potenzialmente fatale è rappresentato dall'insufficienza epatica. Quando il corpo del gatto crede di essere in una condizione di denutrizione, come quando, ad esempio, si riducono in modo brusco le quantità di cibo, il grasso viene mobilizzato dai depositi al fegato, dove può essere utilizzato come fonte di energia. Tuttavia, il corpo di un gatto non è in grado di gestire efficacemente questo processo, che porterà a problematiche del fegato in grado, talvolta, di causare insufficienza epatica, anche fatale.

Toelettatura e benessere mentale

Con del peso in eccesso per un gatti può essere più difficile toelettarsi, rendendolo soggetto a problemi cutanei. Inoltre, sovraccarica le articolazioni del gatto, che potrà quindi soffrire di artrite. Anche i sistemi cardiovascolare e respiratorio vengono compromessi, fino al verificarsi di problemi cardiaci e affanno.

Un gatto sovrappeso o obeso può vedere ridotto il suo benessere mentale: non è in grado di reagire rapidamente in caso di pericolo, quindi non potrà seguire i propri istinti e potrà provare forte stress.

Con la giusta alimentazione, esercizio fisico e accorgimenti, sarai in grado di proteggere il tuo gatto dai rischi legati alla tendenza al sovrappeso o all'obesità. Per iniziare, parla con il tuo medico veterinario per ottenere consigli sulla migliore linea d'azione da seguire.