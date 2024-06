Come aiutare il gatto a prendere peso

Dieta mirata all'aumento di peso del gatto

Se desideri aiutare il tuo gatto a prendere peso, non limitarti ad aumentare la sua razione di cibo. Il suo sistema potrebbe non essere in grado di elaborare porzioni abbondanti e il suo appetito potrebbe essere talmente scarso da indurlo a rifiutare completamente il cibo. Anche razioni extra di cibo potrebbero non consentire il raggiungimento dell'equilibrio nutritivo specifico di cui il tuo gatto ha bisogno per prendere peso o rimettersi in forma dopo una malattia. Ad esempio, può trarre vantaggio da una dieta specifica con prebiotici aggiunti per contribuire a riequilibrare la microflora e a rafforzare la sua salute digestiva.

Il cibo da servire al tuo gatto per consentirgli di prendere peso dovrebbe avere un'alta densità energetica. Questo consente al tuo animale di mangiare meno, ma di ottenere comunque tutti i nutrienti di cui ha bisogno dalla sua dieta. Gli alimenti proposti devono inoltre essere molto gustosi per poter stimolare il suo appetito ed essere assunti senza grandi difficoltà. Crocchette delle giuste dimensioni o alimenti dalla consistenza più morbida possono incoraggiare il tuo gatto a mangiare.

Come alimentare un gatto per aiutarlo a prendere peso

La possibilità di consumare il proprio pasto senza stress e in tutta comodità può stimolare il tuo gatto a riprendere a mangiare regolarmente e ad aumentare di peso. A tale scopo:

Dividi la sua razione giornaliera in pasti più piccoli da offrirgli con regolarità

Riscalda il cibo affinché diffonda il proprio aroma e stimoli il suo appetito

Evita di guardare il gatto mentre mangia, in quanto tale situazione potrebbe stressarlo

Pensa al contenitore in cui ama mangiare (ad esempio una ciotola preferita) e consentigli di accedervi facilmente

Separa le aree adibite all'alimentazione, alle deiezioni, al bere e al gioco per emulare quello che sarebbe stato il suo comportamento in natura

Consulta il medico veterinario in merito a sostanze in grado di stimolare l'appetito del tuo gatto

Il tuo medico veterinario sarà in grado di consigliarti i metodi migliori per assicurarti che il tuo gatto raggiunga il peso forma ideale e mantenga uno stile di vita sano. Se non sei certo di quale possa essere la linea di condotta migliore, consulta il tuo medico veterinario.