È naturale desiderare che il pelo del tuo gatto abbia sempre un aspetto sano e lucido, motivo per cui può essere veramente doloroso vederli soffrire per questo fenomeno. Mentre una leggera perdita di pelo è da considerarsi del tutto naturale, se questa diventa eccessiva può essere sintomo che il tuo gatto può soffrire di un problema più serio.

Perdita di pelo nei gatti causata dalla tigna (dermatofitosi felina)

La tigna o dermatofitosi felina è una delle cause più comuni di perdita di pelo nei gatti. Questa infezione fungina è altamente contagiosa e si verifica frequentemente tra gattini o gatti che vivono in gruppi. L'agente patogeno principale è una spora fungina, microsporum canis, che può essere contratta da un animale o da un ambiente contaminato e che rimane infetto per diversi mesi.

La spora penetra nella cute del gatto attraverso eventuali morsi, graffi o lesioni e l'infezione inizia a svilupparsi nello strato cutaneo più esterno e nei suoi follicoli piliferi. Se il tuo gatto ha qualche lesione cutanea in aree difficili da raggiungere, come ad esempio il muso, durante i momenti in cui si dedica all' igiene personale, sarà a maggior rischio di tigna, poiché è proprio grazie al leccamento del suo mantello che si libera di qualsiasi materiale infetto prima che questo crei eventuali problemi. Esiste anche un rischio più elevato che l'infezione si sviluppi se il sistema immunitario del gatto è stato compromesso, ad esempio da una malattia o da una terapia medica.

I sintomi della tigna (dermatofitosi felina) possono essere molto diversi tra i gatti, ma è probabile notare la perdita di pelo in chiazze irregolari o circolari, insieme a macchie rossastre della pelle che possono risultare squamose. Il loro pelo, indebolito,può anche spezzarsi facilmente o avere un aspetto anomalo.

La tigna (dermatofitosi felina) può essere curata ed eliminata, sebbene comporti diverse fasi di trattamento dell'infezione stessa, di distruzione delle spore residue e di disinfezione completa dell'ambiente del gatto. La tigna (dermatofitosi felina) può essere altamente contagiosa anche per gli esseri umani, quindi se noti qualche sintomo nel tuo gatto è importante consultare un medico veterinario il prima possibile per evitare un'ulteriore diffusione.