Cos'è la clamidiosi felina?

La clamidiosi felina è un'infezione batterica degli occhi che causa la congiuntivite in gatti e gattini.

Quali sono i sintomi della clamidiosi felina?

Se il tuo gatto o gattino è affetto da congiuntivite, manifesterà una specifica sintomatologia. Per tale motivo, verifica sempre l'eventuale presenza di:

Scolo e accumulo di liquido negli occhi

Battito di ciglia regolare ed eccessivo

Tendenza a strizzare gli occhi in modo persistente

Arrossamento del tessuto oculare.

La congiuntivite può presentarsi anche in combinazione con altri sintomi?

Spesso le infezioni oculari che si manifestano sotto forma di congiuntivite compaiono insieme a infezioni del tratto respiratorio superiore. La presenza di entrambi i tipi di infezione indica che è in corso la cosiddetta "influenza felina", una malattia causata da diverse infezioni.

Tra i virus che possono causarla vi sono l'herpesvirus-1 felino (FHV) e il calcivirus felino (FCV), entrambi molto comuni nella popolazione felina.

Anche batteri come bronchiseptica e micoplasma posso contribuire all'insorgere della malattia.

Come si diffonde l'influenza felina?

L'influenza felina si diffonde in modo diretto tra i gatti, ma può essere contratta anche dagli esseri umani qualora non si lavino le mani dopo aver accarezzato un animale infetto. Il contagio può avvenire anche mediante oggetti contaminati da starnuti o lacrime e non puliti adeguatamente (ad esempio ciotole, gabbie e spazzole).

Quali sono gli altri sintomi dell'influenza felina?

I segni clinici dell'influenza felina includono:

gocciolamento di occhi e naso

salivazione eccessiva

starnuti

ulcere della bocca

gengive infiammate

gola infiammata

linfonodi ingrossati.

I sintomi dell'influenza felina sono sempre evidenti?

Un gatto o un gattino che non mostra segni o sintomi clinici di una malattia come l'influenza felina può comunque essere portatore di diversi virus, inclusi il calicivirus felino, l'herpesvirus felino, la FeLV e la clamidiosi felina.

Se il tuo nuovo gattino entra in contatto con altri gatti, sii prudente. Sebbene appaiano sani, gli altri gatti della comunità potrebbero essere portatori dei suddetti virus.

In tal caso, rappresentano un rischio per gli altri membri della comunità, in particolare per i gattini.

Il mio gatto può essere vaccinato contro la clamidiosi felina e la congiuntivite?

Tuttavia, esiste in commercio un apposito vaccino da somministrare al gatto qualora il medico veterinario lo ritenga necessario.

Gatti e gattini vengono regolarmente vaccinati contro diversi virus e malattie comuni che possono combinarsi e causare l'influenza felina, tuttavia tra questi non sempre rientra il vaccino contro la clamidiosi felina.

Il medico veterinario saprà consigliarti in merito all'utilità di tale vaccino per il tuo gatto.

Quali sono le vaccinazioni obbligatore regolarmente somministrate ai gatti?

Le vaccinazioni obbligatorie includono:

herpesvirus felino (fHV)

calicivirus felino (FCV)

virus della panleucopenia felina (FPV)

virus della leucemia felina (FeLV).

La vaccinazione contro la clamidiosi felina non rientra tra quelle abitualmente somministrate dai medici veterinari, i quali però ne consigliano l'assunzione. Il medico veterinario valuterà lo stile di vita del tuo gattino, in particolar modo l'eventuale abitudine a stare all'aperto e a contatto con altri gatti. Quindi, metterà in atto un piano e un protocollo vaccinale consigliati.

Se il tuo nuovo gattino è abituato a stare insieme ad altri gatti, è importante consultare il medico veterinario per definire le vaccinazioni contro tutte le possibili cause dell'influenza felina.