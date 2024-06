Come aiutare il gattino a rimanere in forma

Durante il primo anno di vita, il tuo gattino cresce rapidamente e aumenta di peso in seguito allo sviluppo del suo sistema muscolo-scheletrico. Tuttavia, è essenziale che mantenga il peso ideale, in quanto l'obesità nei gatti può causare problemi di salute di lunga durata.

Quali sono i fabbisogni nutrizionali di un gattino?

I fabbisogni nutrizionali di un gattino sono diversi da quelli di un gatto adulto, poiché necessita di maggiore energia per supportare la propria crescita corporea. Inizialmente, il tuo gattino otterrà tutto ciò di cui ha bisogno dal latte materno e prenderà peso in modo costante. Quando inizierai lo svezzamento, dovrai scegliere per lui un alimento specifico che gli fornisca il giusto mix di nutrienti essenziali per mantenerlo in salute.

La consistenza e l'odore di un alimento sono più importanti del sapore per un gattino, in quanto dispone solamente di 500 papille gustative rispetto alle 9.000 degli esseri umani. Scegli quindi un alimento che abbia una forma e una consistenza appropriate per un gattino in fase di crescita. Servi al tuo gattino la giusta razione di cibo ogni giorno, suddividendola in piccoli pasti da consumare nell'arco della giornata, oppure lascia a sua disposizione l'intera razione affinché possa regolarsi da solo. È fondamentale che abbia sempre a disposizione acqua fresca e una zona tranquilla in cui mangiare.

Contrariamente agli esseri umani, i gattini non hanno bisogno di varietà nella loro dieta, pertanto non sarà necessario servire loro alimenti di tipo diverso. Evita di concedere loro gli avanzi dei tuoi pasti poiché non forniscono necessariamente l'apporto di nutrienti di cui hanno bisogno, mentre possono contribuire all'aumento del loro peso corporeo e incoraggiare comportamenti alimentari scorretti come, ad esempio, la richiesta insistente di cibo. Se hai la necessità di cambiare tipo di alimento, fallo gradualmente, in quanto il loro apparato digerente si adatta con fatica alle variazioni alimentari improvvise.

Come posso tenere sotto controllo il peso del mio gattino?

Oltre a scegliere un alimento adeguato ai suoi fabbisogni, puoi controllare il peso del tuo gattino osservandolo con attenzione, soprattutto nei primi 12 mesi di vita. Durante l'allattamento, pesalo tutti i giorni per verificare che aumenti di peso in modo costante. Se così non fosse, consulta un medico veterinario per valutare la necessità di introdurre latte per gattini nella sua dieta.

A partire dai due mesi di età, pesa il tuo gattino ogni 1-2 settimane per controllarne la crescita. Il maggiore incremento di peso corporeo si avrà tra i quattro e i cinque mesi di vita, quando i gattini crescono in media di 100 grammi a settimana.