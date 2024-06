Oggetti essenziali per il tuo nuovo gattino

Ti stai preparando ad accogliere il tuo nuovo gattino per condividere con lui la tua vita quotidiana e la tua casa per molti anni. Sebbene scegliere l'alimento giusto sia essenziale, vi sono molti altri preparativi da fare: dovrai acquistare ciotole in cui possa mangiare e bere, una cuccia per dormire e giocattoli per farlo divertire.

Creare una elenco degli oggetti essenziali ti consentirà di disporre di tutto il necessario prima dell'arrivo del gattino, che potrà così ambientarsi nel modo più semplice possibile.

Trasportino per gatti

Viaggiare con il tuo nuovo gattino libero in macchina è decisamente pericoloso, pertanto è importante acquistare un trasportino della grandezza appropriata per poterlo ospitare comodamente anche una volta raggiunta l'età adulta. Puoi rendere più confortevole il trasportino stendendo sul fondo una coperta, un lenzuolo o un tappetino.

Cuccia per il gattino

Una comoda cuccia in cui dormire è essenziale per aiutare il tuo nuovo gattino a sentirsi al sicuro nel suo nuovo ambiente. Tuttavia, non sorprenderti se sceglierà da solo il posto in cui dormire, poiché questo è uno dei molti modi con cui definisce il territorio e organizza il proprio spazio.

Cassetta igienica e lettiera

Il tuo gattino avrà bisogno di una cassetta igienica con relativa lettiera. Sarà necessario dotarsi anche di una piccola paletta con cui rimuovere le deiezioni. Si consiglia di utilizzare una cassetta igienica coperta per evitare fuoriuscite e limitare gli odori. Tuttavia, alcuni gattini non amano le cassette igieniche chiuse, pertanto è necessario verificare la sua reazione.

Ciotole per cibo e acqua

Il tuo nuovo gattino necessita di due ciotole. Prediligi ciotole per l'acqua in porcellana, acciaio inossidabile o vetro poiché molti gatti non amano il sapore dell'acqua in ciotole di plastica. Ti serviranno una ciotola piccola per il cibo e una più grande per l'acqua, che dovrà essere sempre disponibile.

Assicurati di lasciare abbastanza spazio tra le due ciotole per evitare che l'acqua si sporchi di cibo. In questo modo consentirai al gatto di non dover mai fare a meno dell'acqua, fondamentale per mantenere in salute le sue vie urinarie.

albero tiragraffi

Idealmente, il gatto dovrebbe avere a disposizione un oggetto con il quale prendersi cura dei propri artigli, pertanto è consigliabile acquistare un albero tiragraffi. Un albero tiragraffi può essere un oggetto su cui investire, poiché i gattini amano arrampicarsi per raggiungere una posizione più alta e dominante. Un albero tiragraffi soddisfa anche il bisogno del tuo gattino di fare esercizio fisico.