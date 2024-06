Preparare la casa per il nuovo gattino

Preparare il giardino per il nuovo gattino

Il gattino non uscirà inizialmente, è tuttavia necessario assicurarsi che il giardino sia in sicurezza e pronto per quando lo farà.

Verificare che in giardino non vi siano potenziali rischi, così come in casa; è auspicabile cercare qualunque cosa che possa risultare pericolosa per il gattino, come luoghi in cui può cadere o rimanere incastrato.

Riporre pesticidi, erbicidi e veleno per ratti. Se si usano prodotti da giardino, come gli erbicidi, assicurarsi che siano riposti in un luogo a cui il gattino non può avere accesso.

Piante tossiche, da interno e da esterno

I gattini per istinto non si cibano di piante tossiche ma è più sicuro evitarne il contatto. Per un elenco completo delle piante tossiche, consultare il Medico Veterinario, anche se alcune delle piante da interno e da esterno con maggiore tossicità sono le seguenti:

Ciclamino

Agrifoglio

Vischio

Glicine

Dieffenbachia

Filodendro

Azalea

Rododendro

Ciliegia di Gerusalemme

Oleandro

Stella di Natale

Edera

Aucuba

Pisello dolce

Fico piangente

Verificando in anticipo e preparando la casa nel giusto modo, è possibile aiutare il gattino ad essere sicuro e a suo agio nel suo nuovo ambiente.