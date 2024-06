La castrazione del gatto è una procedura comune in grado di apportare molti benefici al tuo gatto e alla tua casa. Tuttavia, non è una decisione da prendere a cuor leggero, soprattutto se desideri che in futuro il tuo gatto possa avere dei gattini.

Cos'è la castrazione?

Il termine castrazione viene utilizzato per fare riferimento alla sterilizzazione dei gatti maschi. Nei gatti di sesso femminile si parla di sterilizzazione, sebbene talvolta il termine sterilizzazione venga utilizzato sia per i maschi sia per le femmine.

In cosa consiste la castrazione?

La castrazione ha lo scopo di eliminare gli ormoni sessuali nel gatto. Nei gatti maschi vengono asportati i testicoli affinché non siano più in grado di produrre sperma con cui fecondare l'ovulo di una femmina e riprodursi. L'operazione viene eseguita da un medico veterinario.

Qual è il momento migliore per far castrare il mio gattino?

Idealmente, dovresti far castrare il tuo gattino all'incirca durante la pubertà, che nei gatti maschi si manifesterà tra i 6 e i 12 mesi di età. I gatti maschi tendono a raggiungere la maturità sessuale, e a cercare una compagna, tra i 7 e i 12 mesi. La castrazione in alcuni paesi viene eseguita più precocemente. Il tuo medico veterinario sarà in grado di consigliarti il momento migliore per eseguire tale intervento sul tuo gattino.

Perché dovrei far castrare il mio gattino?

Il vantaggio principale della castrazione è che elimina la possibilità di cucciolate indesiderate: non è sempre facile, infatti, gestire dei cuccioli o trovare famiglie che possano accoglierli. Inoltre, questa pratica limita le probabilità che il gatto contragga o diffonda un'infezione sessualmente trasmissibile, poiché riduce il desiderio sessuale. Analogamente, riduce anche l'istinto alla lotta, contribuendo a creare un ambiente domestico più tranquillo e pacifico.

Come cambierà la dieta del mio gattino?

Dopo la castrazione, le esigenze nutrizionali del tuo gattino cambieranno. Il fabbisogno energetico scende all'incirca del 30%, ma il suo appetito aumenterà approssimativamente del 20-25%. Poiché il tuo gattino è ancora in crescita e ha bisogno di energia per sviluppare correttamente muscoli e massa corporea, è importante offrirgli un alimento in grado di rispondere alle sue nuove esigenze nutrizionali. Un alimento pensato per gatti sterilizzati può rivelarsi una buona scelta. Parla con il tuo medico veterinario per una consulenza nutrizionale.

Quali altre complicazioni può portare la castrazione?

Nei gatti maschi sottoposti a castrazione il rischio di obesità è più alto. Questo può portare a ulteriori problemi di salute a lungo termine quali, ad esempio, malattie articolari, diabete e problemi alle vie urinarie. Se decidi di far castrare il tuo gattino, tieni d'occhio il suo apporto calorico giornaliero e coinvolgilo in attività ludiche per aiutarlo a gestire il proprio peso.

La castrazione può rivelarsi utile per il tuo gatto e il tuo ambiente domestico. Consulta il tuo medico veterinario per ulteriori informazioni e per sapere se tale intervento può rappresentare una scelta appropriata per il tuo gatto.