L'Airedale è sempre vigile, non aggressivo, robusto e difficilmente intimoribile. Attivo e muscoloso, questo cane ha un'espressione sveglia e una natura molto socievole.

L'Airedale Terrier è noto per essere una delle razze canine più versatili al mondo, tanto da farsi un nome come cacciatore, atleta e cane da compagnia. In alcuni paesi viene spesso utilizzato anche come cane poliziotto.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)