Questo piccolo ma splendido Spaniel Francese è famoso per la sua robustezza, che gli permette di sopportare climi estremi, per il suo olfatto affinato e solidità, oltre che per il suo innato rispetto.

Gli Epagneul Bleu de Picardie sono buoni con le persone, il che li rende cani semplici da addestrare in un tempo relativamente breve.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)