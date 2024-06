Il Cocker Spaniel Inglese ha un passato da sportivo. Allevato come un cane da caccia di volatili, veniva ampiamente impiegato in tutta l'Inghilterra e l'Europa per recuperare piccoli pennuti, in particolare beccacce (woodcock), da cui deriva il suo nome. Si pensa che questo cane da lavoro sia il più antico.

La razza affonda le proprie radici in Spagna: la parola "Spaniel" in realtà significa "cane spagnolo". Nel corso dei secoli il Cocker Spaniel Inglese ha riscosso un'enorme popolarità in tutta Europa per il suo acume di cane sportivo e la sua abilità di cacciatore prima dell'invenzione del fucile. Gli Spaniel, classificati come Spaniel d'acqua o Spaniel di terra, sono specializzati nelle complessità della caccia in entrambi gli ambienti. La razza inglese è la più piccola tra le varietà di terra. Questi cani si diffusero in Inghilterra nel XIX° secolo, quando le esposizioni erano in pieno sviluppo e gli standard di razza iniziavano a essere definiti. Sia per temperamento che per personalità, il Cocker Spaniel Inglese si distinse ben presto dal gruppo degli Spaniel.

La razza si è poi discostata sul percorso riproduttivo dal cugino americano nel XXo secolo, con entrambe le razze definite ufficialmente dall'American Kennel Club nel 1946. La variante inglese si distingue per la testa e il naso più lunghi e il mantello dal pelo più corto.

La razza si è inoltre guadagnata grandissima notorietà con il lancio del film Disney Lilly e il vagabondo del 1955, in cui Lilly era un'elegante e amorevole Cocker Spaniel.