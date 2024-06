Scegliere un'alimentazione mista per il cane

È preferibile ricorrere a cibo per cani umido o secco? O è consigliabile preparare personalmente il cibo del proprio cane? Queste sono domande che i nuovi proprietari di animali domestici pongono di frequente ai loro medici veterinari. Fornire al proprio cane la nutrizione appropriata è imprescindibile per un sano sviluppo. Pertanto, può essere difficile scegliere il cibo più adatto.

100 grammi di cibo secco per cani contengono circa 370 kcal. La stessa quantità di cibo umido contiene "solo" 100 kcal. Le differenze sono quindi significative. Questo influisce anche sulla quantità di cibo consumata dal cane. Per coprire il fabbisogno energetico giornaliero del tuo cane solo con cibo secco, dovrai ricorrere a una razione 3-4 volte più piccola rispetto a quella che gli serviresti se lo alimentassi esclusivamente con cibo umido.

Il cibo umido per cani avrà sicuramente più valori e stimoli in grado di influire sul senso del gusto del tuo animale domestico. Il cibo secco per cani è più difficile da masticare e potrebbe rappresentare un problema per alcuni animali. Certi cani sono particolarmente esigenti, pertanto si limiteranno a giocare con il cibo secco anziché mangiarlo realmente. Ciò può essere dovuto alla difficoltà di masticare crocchette dure, che verranno quindi utilizzate come un giocattolo, piuttosto che come cibo.